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02 jun 2026 Actualizado 10:49

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JetSmart comienza operación entre Bucaramanga y Bogotá

La aerolínea tendrá 14 vuelos semanales entre estos dos destinos.

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Bucaramanga

Desde la Gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga continúan los esfuerzos para conectar vía aérea el departamento con otras regiones del país. Por eso, desde este martes 2 de junio entra en operación la ruta de JetSmart entre Bucaramanga y Bogotá con 14 vuelos semanales.

De acuerdo con el anuncio, la aerolínea operará dos vuelos diarios entre Bucaramanga y la capital del país, lo que permitirá ampliar la oferta de sillas, mejorar los horarios de conexión y generar mayor competitividad en tarifas.

“Grandes noticias para nuestra ciudad en materia de conectividad aérea. Llega JetSmart conectando a la capital del país con dos frecuencias diarias y 14 frecuencias semanales. Esto fortalece y dinamiza la economía, genera oportunidades para el turismo, la gastronomía y la hotelería. Queremos que Bucaramanga esté en el epicentro de los grandes eventos”, afirmó el alcalde Cristian Portilla.

Con esta aerolínea se podrán encontrar vuelos desde los 180 mil pesos y esa apuesta con conectar a otras regiones del país desde el aeropuerto internacional Palonegro se suma con la ruta directa que se tendrá con Wingo hacia Aruba y la posibilidad de que se vuelva a conectar a Miami con Bucaramanga a través de Avianca.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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