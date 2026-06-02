JetSmart comienza operación entre Bucaramanga y Bogotá

Bucaramanga

Desde la Gobernación de Santander y la alcaldía de Bucaramanga continúan los esfuerzos para conectar vía aérea el departamento con otras regiones del país. Por eso, desde este martes 2 de junio entra en operación la ruta de JetSmart entre Bucaramanga y Bogotá con 14 vuelos semanales.

De acuerdo con el anuncio, la aerolínea operará dos vuelos diarios entre Bucaramanga y la capital del país, lo que permitirá ampliar la oferta de sillas, mejorar los horarios de conexión y generar mayor competitividad en tarifas.

“Grandes noticias para nuestra ciudad en materia de conectividad aérea. Llega JetSmart conectando a la capital del país con dos frecuencias diarias y 14 frecuencias semanales. Esto fortalece y dinamiza la economía, genera oportunidades para el turismo, la gastronomía y la hotelería. Queremos que Bucaramanga esté en el epicentro de los grandes eventos”, afirmó el alcalde Cristian Portilla.

Con esta aerolínea se podrán encontrar vuelos desde los 180 mil pesos y esa apuesta con conectar a otras regiones del país desde el aeropuerto internacional Palonegro se suma con la ruta directa que se tendrá con Wingo hacia Aruba y la posibilidad de que se vuelva a conectar a Miami con Bucaramanga a través de Avianca.