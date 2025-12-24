Alza de impuestos a licores pondría en riesgo más de $15.000 millones anuales para Boyacá

Según la entidad, la medida pondría en riesgo más de 15.000 millones de pesos que hoy se destinan a salud, educación y deporte en el departamento.

Boyacá

La declaratoria de una emergencia económica por parte del Gobierno Nacional generó preocupación en los departamentos ante la posibilidad de que se incrementen, vía decreto, los impuestos a licores y cigarrillos. Desde Boyacá, el gerente de la Licorera departamental, William Vargas, alertó en Caracol Radio sobre las consecuencias que esta medida tendría en las finanzas públicas y en la inversión social.

Vargas explicó que, aunque la emergencia económica no establece de manera inmediata el aumento de tributos, sí faculta al Ejecutivo para imponerlos sin pasar nuevamente por el Congreso. “Recordemos que hace unos meses el Gobierno intentó subir el impuesto a los licores del 5 % al 19 %, pero esa propuesta no fue aprobada. Ahora, con esta declaratoria, existe el riesgo de que se retome esa decisión por decreto”, señaló.

De acuerdo con el gerente, un eventual incremento del impuesto encarecería de forma considerable el precio del aguardiente, afectando directamente al consumidor final y reduciendo las ventas. “Hoy una botella de aguardiente se consigue entre 50.000 y 52.000 pesos. Con el aumento, podría llegar a costar entre 70.000 y 75.000 pesos, no solo por el impuesto, sino por el efecto en toda la cadena de comercialización”, indicó.

El directivo enfatizó que esta situación tendría un impacto directo en las rentas del departamento. “Actualmente, la Gobernación de Boyacá recibe más de 15.000 millones de pesos anuales por concepto del impuesto a los licores, recursos que se destinan a salud, educación y deporte. Si el consumo disminuye en un 30 % o 40 %, esos ingresos podrían reducirse a cerca de 8.000 o 9.000 millones de pesos”, advirtió.

Vargas también alertó sobre un posible aumento del contrabando y del consumo de licor adulterado. “Al subir los precios, muchas personas buscarán productos más baratos, lo que incrementa el riesgo para la salud pública. Hay que recordar que hoy más de la mitad del precio de una botella de aguardiente corresponde a impuestos”, afirmó.

El gerente recordó que estos recursos han sido fundamentales en momentos críticos para el departamento. “Durante la pandemia del COVID-19, los aportes de la Licorera permitieron financiar infraestructura y acciones urgentes en salud. Reducir estas rentas sería un golpe fuerte para Boyacá”, agregó.

Finalmente, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que permita un análisis amplio y transparente de las medidas que se adopten. “Esperamos que no se tomen decisiones a espaldas de la opinión pública, aprovechando las festividades de fin de año. Es necesario escuchar a los departamentos y proteger las rentas que sostienen la inversión social”, concluyó.