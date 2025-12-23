Gobierno Nacional expide decreto de Emergencia Económica-social por 30 días tras caída de Tributaria

Finamente, el Gobierno Nacional publicó el decreto en el que declara emergencia económica y social en el país por 30 días, ante el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República.

A través del decreto 1390 de 2025, el presidente Gustavo Petro declara emergencia económica en todo el territorio nacional, bajo el argumento de la inasistencia de una fuente legalmente habilitada para financiar ingresos por $16,3billones”, lo cual representa “una amenaza grave e inminente al orden económico y social”.

Se espera que el Gobierno expida los decretos de nuevos impuestos en los próximos días, que podrían incluir la implementación del 5x1000, a creación de un impuesto al patrimonio para personas jurídicas, el aumento del IVA y de los impuestos al consumo, así como mayores gravámenes a alcoholes, cigarrillos y algunos alimentos ultra procesados, y la extracción de combustibles fósiles.

Sin embargo, hay dudas sobre la constitucionalidad de este decreto y sobre qué va hacer la corte constitucional frente a esta emergencia económica y social y lo que podría traer para el país, pues si se mantiene activo hasta marzo, el Gobierno podría recaudar alrededor de 1,1 billones de pesos adicionales.

Noticia en desarrollo..