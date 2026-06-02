ESSA comenzará a cobrar las recargas para vehículos eléctricos desde el 10 de junio

Cargar un vehículo eléctrico en las estaciones de ESSA dejará de ser gratis desde el próximo 10 de junio. A partir de esa fecha, los usuarios deberán utilizar la aplicación EcoESSA para activar las recargas y realizar el pago del servicio.

Con este cambio, las tarjetas físicas que actualmente se usan para habilitar los cargadores dejarán de funcionar. Todo el proceso se realizará a través de la nueva aplicación, disponible para dispositivos Android y iPhone.

Desde la aplicación, los conductores podrán consultar la ubicación de las estaciones de carga, verificar si los cargadores están disponibles, iniciar la recarga, realizar el pago, revisar su historial de consumo y acceder a soporte en línea.

La Electrificadora de Santander informó que el valor de la Unidad de Recarga Vehicular (URV) será de aproximadamente $1.500 en las estaciones de carga rápida ubicadas en la carrera 21 con calle 45 de Bucaramanga y en San Alberto.

En los puntos de carga instalados en los centros comerciales El Cacique, La Florida, El Puente y San Silvestre, el valor será de aproximadamente $1.200 por URV.

Los pagos se realizarán únicamente a través de la aplicación EcoESSA mediante tarjetas débito y crédito.

Según la empresa, la implementación de este nuevo sistema responde al crecimiento de la movilidad eléctrica en Santander y al aumento de la demanda del servicio. Actualmente, ESSA cuenta con seis ecoestaciones de carga y registra más de 1.487 recargas al mes.

La compañía indicó que durante las próximas semanas compartirá tutoriales, recomendaciones e información sobre el funcionamiento de la aplicación a través de sus canales digitales para acompañar a los usuarios durante la transición al nuevo modelo de recarga.