Navidad en Colombia: 10 tradiciones que no pueden faltar en su hogar este diciembre

La llegada de la Navidad representa un momento de alegría para muchas personas no solamente por la entrega de los regalos de diciembre, sino también por el hecho de celebrar en familia y de disfrutar del calor del hogar durante esta época.

Para ello, muchas familias deciden llevar a cabo diferentes actividades y tradiciones que permitan sentir la alegría y la unión que trae consigo la Navidad. En este sentido, hay 10 actividades que no pueden faltar en los hogares de los colombianos cada vez que llega diciembre.

Novena de Aguinaldos

Un momento muy esperado en diciembre es la Novena de Aguinaldos. Como su nombre lo indica, esta celebración comienza nueve días antes de la Navidad, y sirve como un momento de preparación para que los fieles católicos reciban a Jesús de Nazaret en medio de los villancicos, gozos y oraciones que hay.

Pesebre

El pesebre es otro elemento que representa la Navidad en Colombia. Este consiste en una recreación del pueblo de Belén, donde se pone una figura de Jesús recién nacido en la medianoche del 24 de diciembre en la cuna donde nació. Allí también se reúnen las personas para rezar la Novena de Aguinaldos.

Platos típicos

Una buena celebración de Navidad en Colombia viene acompañada de platillos como la natilla o el buñuelo. Si bien estos se preparan principalmente durante la Nochebuena, algunas familias las hacen en otros días de diciembre para compartir en el hogar o con sus vecinos.

Cena del 24

Los buñuelos y la natilla son una parte de la cena que organizan muchas familias durante la noche del 24 de diciembre, ya que esta también viene acompañada de un pavo, un pernil de cerdo, frutas, vino o puré de papas para compartir la alegría de la Navidad en medio de la comida.

Árbol de Navidad

Junto al pesebre, el árbol de Navidad es otro elemento que no puede faltar en los hogares colombianos para celebrar esta época. Según la tradición, es allí donde se dejan los regalos para destapar el 25 de diciembre, o incluso durante la noche anterior. Además, hay quienes lo arman a comienzos de noviembre y lo dejan hasta después del puente festivo de Reyes.

Luces en la casa

La decoración de la casa en Navidad viene acompañada de las luces que generalmente se ponen afuera de las ventanas. Estas se iluminan de diferentes colores, especialmente el azul y el blanco, para simbolizar la alegría, la fe y la paz que produce el nacimiento de Jesús. Asimismo, permite generar un ambiente festivo en el barrio.

Niño Dios

El Niño Dios es el personaje principal de la Navidad en Colombia, ya que se cree que este es quien entrega los regalos cuando el reloj marca las 12 de la noche del 25 de diciembre; por lo tanto, es el equivalente de Papá Noel en otros países del mundo.

Música de diciembre

Durante el mes de diciembre, también suenan diferentes canciones que evocan la alegría de esta época. Es así como las personas disfrutan los éxitos de íconos de la música popular como Rodolfo Aicardi, Gustavo ‘Loko’ Quintero, Pastor López o Lisandro Meza.

Aguinaldos

Los aguinaldos son un juego muy popular durante el mes de diciembre. En este, el participante debe durar cierto tiempo sin decir la palabra sí; de lo contrario, deberá dar un regalo para cumplir su penitencia. También hay otros como el tres pies o el beso robado.

Día de las Velitas

El 7 de diciembre tiene lugar el Día de las Velitas en Colombia. Allí, las personas esperan la noche para encender diferentes velas, generalmente en las afueras de su casa, que representan los deseos para el año que se aproxima. Estos suelen estar relacionados con el amor, la salud o el trabajo.