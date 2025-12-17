Este es el mejor pueblo de Colombia para pasar navidad, según la IA: Luces, tranquilidad y cerca a Bogotá

Navidad es una de las pocas fechas festivas en la que las familias suelen pasar juntas. Muchas lo celebran en casa, pero en otros casos prefieren salir y buscar nuevos destinos que sean lejos de la ciudad.

Lea también: Las 5 mejores ciudades para ver alumbrados en Colombia, según la IA: ¿Dónde y cómo verlos?

Muchos quieren alejarse del ruido y del tráfico que traen las ciudades grandes y por eso buscan algunos lugares que les puedan generar tranquilidad, contacto con la naturaleza y un ambiente familiar.

Aquí en Caracol Radio le consultamos a la Inteligencia Artificial (IA) cuál es el mejor pueblo que tiene Colombia para pasar esta fecha fuera de las ciudades capitales y esta fue la respuesta;

¿Cuál es el mejor pueblo para pasar navidad?

Conocido como el “municipio luz de Colombia” por sus espectaculares alumbrados navideños en casas y fachadas, Corrales, Boyacá, se convierte en el destino ideal para tener caminatas nocturnas llenas de color. Para la temporada de Navidad 2025, el municipio ha preparado una agenda enfocada en el alumbrado y el turismo regional.

Tour de luces Bogotá - Boyacá Ampliar

Le puede interesar: LUMINA FEST luces de Navidad, música y gastronomía en Bogotá: ¿Quiénes pueden tener boletería gratis?

Actividades y Atractivos 2025

Alumbrado Navideño: El encendido oficial del alumbrado en Corrales se realizó el 7 de diciembre de 2025. La decoración destaca por la iluminación de sus fachadas coloniales, calles empedradas y el parque principal.

El encendido oficial del alumbrado en Corrales se realizó el 7 de diciembre de 2025. La decoración destaca por la iluminación de sus y el parque principal. Tren de la Vida y la Esperanza: Corrales es una de las paradas clave de este tren navideño que conecta Nobsa, Corrales y Paz de Río. Esta experiencia sobre rieles cuenta con vagones de lujo y estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.

Corrales es una de las paradas clave de este tren navideño que conecta Esta experiencia sobre rieles cuenta con vagones de lujo y estará disponible hasta el 11 de enero de 2026. Gastronomía : Durante el recorrido, es tradicional degustar las génovas, un embutido típico del municipio muy popular entre los turistas decembrinos.

: Durante el recorrido, es tradicional degustar las un embutido típico del municipio muy popular entre los turistas decembrinos. Lugares de interés: Además de las luces, los visitantes suelen recorrer la Iglesia de San Judas Tadeo y el Parque Juana Escobar

Más información: Horarios oficiales de Monserrate para diciembre 2025: ¿Qué días podrá subir?

¿Queda cerca Bogotá?

Corrales, Boyacá, se encuentra a aproximadamente 90 km de Tunja y a unas 4 horas y media de Bogotá en vehículo particular.

Existen diversas agencias de turismo que ofrecen rutas de luces desde Bogotá que incluyen Corrales junto con otros pueblos como Nobsa, Tibasosa y el Puente de Boyacá.

Los alumbrados de Corrales, Boyacá, generalmente se mantienen encendidos hasta el primer puente de enero, es decir hasta 6 de enero, cuando se celebra Reyes.

Pueblo cercanos:

Corrales, ubicado en Boyacá, tiene a su alrededor un par de pueblos más que también son de gran atractivo y muy recomendados de visitar en época navideña:

Lea también: Tour de luces navideñas por Bogotá: fechas y precios para este 2025