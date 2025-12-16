Así se celebra la Navidad en Sumapaz, localidad rural de Bogotá: esta es la Ruta Navideña

La Navidad es una de las épocas más esperadas por la mayoría de las personas. Sobre todo, para aquellas familias que organizan encuentros con otros para compartir y rezar novenas, incluyendo, una variedad de platillos y preparaciones que acompañan el ambiente.

Es así que, desde la Alcaldía de Bogotá, junto a Bogotá, Mi Ciudad, Mi Casa, se anunció que, la Navidad también nace en las zonas rurales cercanas a la capital, más específicamente, en la localidad de Sumapaz. Así lo manifestó la alcaldía:

“Este diciembre, la magia de la época decembrina llegará a cada rincón del territorio a través de la Ruta Navideña de Sumapaz, una iniciativa que recorrerá centros poblados para llevar alegría, juegos y esperanza a las familias sumapaceñas”.

Por otro lado, más de 580 niños y niñas participarán en esta Ruta Navideña con jornadas que están pensadas para compartir con la comunidad y otras veredas que se encuentra a los alrededores del corregimiento.

Programación de lo que se hará en los días asignados para esta Ruta Navideña

Esta Ruta Navideña se realizará entre el 16 y 20 de diciembre, donde se desarrollarán diferentes actividades en las que toda la comunidad podrá participar. Esta es la programación que se llevará a cabo:

16 de diciembre: tendrá lugar en Betania, sede de la Alcaldía Local de Sumapaz, donse se contará con la participación de las veredas Betania, Raizal, Peñalisa, Laguna Verde Alta e Istmo–Tabaco.

17 de diciembre: se realizará en Nazareth, el Polideportivo del centro poblado, y contará con la participación de las veredas de Santa Rosa, Taquecitos, Sopas, Ánimas Altas, Ánimas Bajas, Laguna Verde Baja, Palmas–Ríos y Auras.

18 de diciembre: al igual que el 17 de diciembre, se llevará a cabo en San Juan, Polideportivo del centro poblado, con la participación de las veredas San Antonio, El Toldo, Vegas, Chorreras y Lagunitas.

19 de diciembre: para este día, se realizará el encuentro en La Unión, Colegio Juan de la Cruz Varela, y contará con la participación de las veredas Santo Domingo, Capitolio y Tunal Bajo.

20 de diciembre: para finalizar esta Ruta Navideña, la última reunión se dará en Nueva Granada, Polideportivo del centro poblado, con las veredas San José, Concepción y Tunal Alto.

¿Cuál es el objetivo de esta Ruta Navideña en Sumapaz?

Según reportó la Alcaldía de Bogotá, esto se organizó con el fin de resaltar el valor de la infancia rural, fortalecer los lazos comunitarios y mantener vivas las tradiciones que dan identidad al territorio. Además, es una forma en la que se reafirma el compromiso de alcaldía para con los ciudadanos que se encuentran en estas zonas rurales que están cerca a la ciudad.

Si desea conocer mayor información acerca de lo que ha dicho la alcaldía o si quiere saber otros detalles acerca de otras actividades y noticias en Bogotá, haga clic aquí.

