Frases bonitas y oraciones para iniciar la Novena de Aguinaldos 2025: Estas son las más emotivas

Este martes 16 de diciembre de 2025 en todo el territorio colombiano inicia oficialmente la tradicional Novena de Aguinaldos, si bien se ha de considerar que el inició de la Navidad es desde el Día de Velitas, el 7 de diciembre, las noches de novena han de resaltar por conmemorar los 9 días previos al nacimiento de Niño Jesús, siendo estas fechas bastante importantes para las personas religiosas.

Las novenas se suelen realizar con amigos, familia o vecinos, incluso, un factor tradicional es que después de rezar la novena, se realiza un compartir donde se reparte comida, usualmente aquellas que son típicas de Navidad como lo es la natilla, el buñuelo y demás.

Lea también: Día 1 de novena de Navidad martes 16 de diciembre 2025: Consideración del día, gozos y oraciones

Frases bonitas para iniciar la Novena de Aguinaldos 2025

Que esta Novena sea un encuentro de fe, amor y unión, donde Jesús nazca nuevamente en cada uno de nosotros.

Reunidos en familia y comunidad, iniciamos esta Novena para esperar con gozo el nacimiento de Jesús, fuente de amor y salvación

de Jesús, fuente de amor y salvación Que cada oración de esta Novena de Aguinaldos nos acerque más a Dios y fortalezca los lazos de amor que nos unen

Al comenzar esta Novena de Aguinaldos, abrimos nuestro corazón para recibir la paz, la alegría y la luz que trae el Niño Dios

que trae el Niño Dios Con corazones llenos de esperanza, iniciamos esta Novena de Aguinaldos para preparar el camino al nacimiento del Niño Jesús en nuestros hogares.

Le puede interesar: Estos son 6 platos típicos para preparar esta Navidad en Colombia: ¿su favorita está en la lista?

Oraciones emotivas para iniciar la Novena de Aguinaldos 2025

Oración de apertura familiar: Novena de Aguinaldos

Señor Dios, en esta Novena de Aguinaldos 2025 nos reunimos con el corazón abierto y lleno de ilusión. Gracias por permitirnos estar juntos, por la vida, por el amor que nos une y por la esperanza que renace al esperar el nacimiento de tu Hijo. Quédate con nosotros, bendice este momento y haz de nuestro hogar un pesebre vivo donde Jesús pueda nacer. Amén.

Tenga en cuenta: Orden correcto para rezar la Novena de Aguinaldos este 2025: Del día 1 al 9 explicado

Oración de esperanza y unión: Novena de Aguinaldos

Amado Padre, al iniciar esta Novena levantamos nuestra mirada hacia Belén. En medio de nuestras alegrías y dificultades, te pedimos que vengas a habitar en nuestros corazones. Que esta espera nos enseñe a amar más, a perdonar y a caminar unidos como familia y comunidad. Amén.

Le puede interesar: Novena de navidad 2025 para imprimir: Descargue aquí el PDF con gozos, oraciones y villancicos

Oración de fe y confianza: Novena de Aguinaldos

Señor, comenzamos esta Novena de Aguinaldos confiando plenamente en tu amor. Recibe nuestras oraciones, nuestras intenciones y nuestros sueños. Prepara nuestro espíritu para recibir al Niño Jesús con humildad, fe sincera y un corazón agradecido. Amén.

Le puede interesar: ¿Cómo participar en la novena más grande de Bogotá? Entrada con donación de alimentos