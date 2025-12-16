Experiencias gastronómicas y celebraciones imperdibles para vivir Navidad y Fin de Año

La temporada más esperada del año llega con una oferta renovada de sabores, experiencias y celebraciones que combinan tradición e innovación culinaria. Para apoyar las familias que se preparan para compartir, brindar y disfrutar la Navidad y el Año Nuevo, los hoteles Hilton Bogotá, Hilton Bogotá Corferias y Hilton Cartagena se preparan para estas fechas.

El restaurante La Ventana para Año nuevo presentará una cena de fin de año que combina sabores internacionales y preparaciones clásicas: variedad de ceviches, sushi, cortes a la parrilla, guarniciones gourmet y una mesa dulce festiva. Por otro lado, quienes prefieran un ambiente al aire libre tendrán en el Rooftop Sky Lounge un buffet de asados con estaciones en vivo bajo los fuegos artificiales y para quienes buscan una experiencia más elegante, el Platinum Ballroom ofrecerá una cena de gala con orquesta y DJ en vivo para dar la bienvenida al nuevo año con estilo.

El Hilton Bogotá Corferias, experiencias inmersivas llenas de elegancia y tradición, con Navidad en momentos, un encuentro cálido y familiar en el restaurante OKA con cóctel de bienvenida, siete estaciones gastronómicas internacionales, ambientación navideña, música en vivo, brindis con vino espumoso y sorteos especiales. La Fiesta de Fin de Año ´The New 20’s´: el Gran Salón Bosque recreará el glamour de los años veinte con cena buffet premium, barra libre de cócteles, vinos y licores, orquesta y DJ en vivo, photobooth 360°, cotillón, caldo de madrugada y sorteos de estadías en hoteles Hilton de Latinoamérica.

En Cartagena, una despedida del año frente al mar con Navidad bajo las estrellas, una experiencia única que se vivirá en los jardines del hotel, al aire libre y frente al mar Caribe, con buffet navideño internacional, bebidas a la carta, música en vivo con DJ, presentación de coro navideño y zona especial para niños. La despedida de año es frente al mar, al mejor estilo mediterráneo con una noche al estilo de “Brisas costeras”, incluirá buffet internacional, música, orquesta y DJ en vivo, con una pista de baile bajo las estrellas, cotillón, uvas tradicionales para el conteo regresivo y un espectáculo de fuegos artificiales sobre el mar Caribe. Más información en página web y redes sociales de los hoteles Hilton.