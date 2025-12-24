Iniciaron las obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez

A través de sus historias en la cuenta oficial de Instagram, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, anunció que desde este 24 de diciembre comenzaron las obras de ampliación y remodelación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios deportivos más importantes del país.

Los trabajos se pusieron en marcha apenas seis días después de que el mandatario distrital diera a conocer la licitación del proyecto, lo que, según la administración, demuestra la prioridad que tiene esta obra para la ciudad y su proyección internacional.

¿Cuánto dinero se invertirá en la remodelación?

La intervención del estadio contará con una inversión superior a los 45 millones de dólares, recursos provenientes de los impuestos de los barranquilleros. Con esta ampliación, el Metropolitano aumentará su capacidad de 45.000 a 60.000 espectadores y quedará en condiciones de albergar grandes eventos deportivos de talla continental.

El escenario recibirá al Junior de Barranquilla el próximo 15 de enero, cuando dispute el partido de ida de la Superliga frente a Independiente Santa Fe. Posteriormente, no se volverán a jugar encuentros allí hasta que culminen las obras. El renovado Metropolitano será la sede de la final de la Copa CONMEBOL Sudamericana 2026, prevista para noviembre del próximo año.