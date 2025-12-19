Calendario de Junior para disputar la Liga Colombiana-I 2026: El campeón tendrá un inicio complicado

Junior es el actual campeón de la Liga Colombiana / Colprensa

Junior es el actual campeón de la Liga Colombiana luego de que derrotara 4-0 a Deportes Tolima en el marcador global. José Enamorado fue el gran protagonista de la final tras anotar tres goles y Bryan Castrillón también se sumó al marcador.

El Tiburón logró conseguir su undécima estrella y ascendió una casilla en el palmarés de títulos del fútbol colombiano luego de haber empatado con Independiente Santa Fe, que consiguió su décima estrella en el primer semestre del 2025.

Vale recordar que Junior aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por ser el actual campeón de la Liga Colombiana.

Fixture completo de Junior en la Liga Colombiana 2026-I

El primer partido que Junior debe disputar en el 2026 es nuevamente contra Deportes Tolima, un compromiso en donde se estará reviviendo la más reciente final del fútbol colombiano.

Los tres duelos contra los equipos capitalinos los jugará en condición de visitante, mientras que diez partidos los disputará en casa. En las tres primeras jornadas ya se habrá enfrentado a Millonarios y a Nacional.

Fecha 1

Junior vs. Deportes Tolima

Fecha 2

Millonarios vs. Junior

Fecha 3

Junior vs. Atlético Nacional

Fecha 4

Deportivo Pereira vs. Junior

Fecha 5

Junior vs. Boyacá Chicó

Fecha 6

Once Caldas vs. Junior

Fecha 7

Junior vs. América de Cali

Fecha 8

Independiente Santa Fe vs. Junior

Fecha 9

Jaguares vs. Junior

Fecha 10

Junior vs. Alianza

Fecha 11

Junior vs. Fortaleza

Fecha 12

Independiente Medellín vs. Junior

Fecha 13

Junior vs. Atlético Bucaramanga

Fecha 14

Internacional de Bogotá vs. Junior

Fecha 15

Junior vs. Deportivo Cali

Fecha 16

Águilas Doradas vs. Junior

Fecha 17

Junior vs. Llaneros

Fecha 18

Cúcuta Deportivo vs. Junior

Fecha 19