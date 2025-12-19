Calendario de Junior para disputar la Liga Colombiana-I 2026: El campeón tendrá un inicio complicado
El Tiburón se deberá enfrentar nuevamente con los Pijaos en la primera fecha del torneo.
Junior es el actual campeón de la Liga Colombiana luego de que derrotara 4-0 a Deportes Tolima en el marcador global. José Enamorado fue el gran protagonista de la final tras anotar tres goles y Bryan Castrillón también se sumó al marcador.
El Tiburón logró conseguir su undécima estrella y ascendió una casilla en el palmarés de títulos del fútbol colombiano luego de haber empatado con Independiente Santa Fe, que consiguió su décima estrella en el primer semestre del 2025.
Vale recordar que Junior aseguró su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 por ser el actual campeón de la Liga Colombiana.
Fixture completo de Junior en la Liga Colombiana 2026-I
El primer partido que Junior debe disputar en el 2026 es nuevamente contra Deportes Tolima, un compromiso en donde se estará reviviendo la más reciente final del fútbol colombiano.
Los tres duelos contra los equipos capitalinos los jugará en condición de visitante, mientras que diez partidos los disputará en casa. En las tres primeras jornadas ya se habrá enfrentado a Millonarios y a Nacional.
Fecha 1
- Junior vs. Deportes Tolima
Fecha 2
- Millonarios vs. Junior
Fecha 3
- Junior vs. Atlético Nacional
Fecha 4
- Deportivo Pereira vs. Junior
Fecha 5
- Junior vs. Boyacá Chicó
Fecha 6
- Once Caldas vs. Junior
Fecha 7
- Junior vs. América de Cali
Fecha 8
- Independiente Santa Fe vs. Junior
Fecha 9
- Jaguares vs. Junior
Fecha 10
- Junior vs. Alianza
Fecha 11
- Junior vs. Fortaleza
Fecha 12
- Independiente Medellín vs. Junior
Fecha 13
- Junior vs. Atlético Bucaramanga
Fecha 14
- Internacional de Bogotá vs. Junior
Fecha 15
- Junior vs. Deportivo Cali
Fecha 16
- Águilas Doradas vs. Junior
Fecha 17
- Junior vs. Llaneros
Fecha 18
- Cúcuta Deportivo vs. Junior
Fecha 19
- Junior vs. Deportivo Pasto