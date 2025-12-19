Alcalde anuncia adjudicación de la ampliación del estadio Metropolitano

El alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, confirmó la adjudicación de las obras de ampliación del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, uno de los escenarios deportivos más emblemáticos del país. El anuncio fue realizado a través de su cuenta oficial en la red social X, donde destacó la magnitud de la inversión y el impacto que tendrá para la ciudad.

“¡La ampliación del estadio Metropolitano ya fue adjudicada! Con una inversión de más de 45 millones de dólares, de los impuestos de los barranquilleros, el sueño de un Metro más grande ya es una realidad”, expresó el mandatario distrital, resaltando que el proyecto busca llevar el escenario a un nivel acorde con la pasión futbolera de Barranquilla.

Último partido antes de las obras

Char también informó que, antes de dar inicio a las obras, el estadio recibirá un último gran evento deportivo: la final de la Superliga del fútbol colombiano, que enfrentará a Junior de Barranquilla e Independiente Santa Fe.

“El próximo 15 de enero volveremos a encontrarnos en casa para vivir el partido @JuniorClubSA vs. @SantaFe por la Superliga. Este será el último encuentro para darle gracias al Metro que tantas alegrías nos dio, antes de reencontrarnos con uno que estará #AOtroNivel”, señaló el alcalde.

El encuentro por la Superliga marcará un momento simbólico para la ciudad y la afición rojiblanca, al convertirse en el último compromiso que se dispute en el estadio antes de su proceso de ampliación y modernización.

Detalles de la adjudicación

Las obras fueron adjudicadas por un valor de $172.969.667.789 al consorcio Metro Estadio, conformado por las empresas Convias S.A.S., Terrapin S.A.S., Proyectos y Gestión del Desarrollo S.A.S. e Ingeniería S.A.S. El proyecto busca consolidar un estadio moderno, funcional y a la altura de los grandes eventos deportivos nacionales e internacionales.