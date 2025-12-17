Copa Libertadores y Sudamericana 2026: prográmese acá con el sorteo de los equipos colombianos

La Copa Libertadores y la Sudamericana se disputarán en el 2026; sin embargo, el primer acercamiento a los torneos continentales, es el sorteo que definirá como quedarán divididos los equipos en los cuatro bombos. Además, explicarán el formato del campeonato y finalmente se conocerán los primeros enfrentamientos que corresponden a la fase previa.

¡Junior es campeón de la Liga 2025-II! Así queda el palmarés de títulos en el fútbol colombiano

¡¡¡ 𝑪𝑬𝑳𝑬𝑩𝑹𝑨𝑵 𝑳𝑶𝑺 ‘𝑻𝑰𝑩𝑼𝑹𝑶𝑵𝑬𝑺’ !!! 🦈🏅🎊@JuniorClubSA es el campeón de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2025 🏆 Felicitaciones a los ‘Rojiblancos' por su undécima estrella 🔴⚪️⭐️#LoDamosTodo ⚽️ pic.twitter.com/PHeakL7NDr — DIMAYOR (@Dimayor) December 17, 2025

¿Cómo se definieron los cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana?

En la Copa Libertadores del 2026 participarán cuatro equipos colombianos. Dos cupos corresponden a los dos campeones semestrales del fútbol colombiano (Santa Fe y Junior), los cuales van directamente a la fase de grupos; mientras que los otros dos pertenecen a los líderes de la reclasificación y avanzan a la fase previa.

Por otro lado, en la Copa Sudamericana 2026 Colombia también tendrá la participación de cuatro equipos. Uno de ellos corresponde al campeón de la Copa Colombia (Atlético Nacional) y los tres restantes pertenecen a los mejores ubicados de la reclasificación, que no tengan cupo a Libertadores.

Equipos clasificados a la Copa Libertadores 2026

La participación de Tolima e Independiente Medellín iniciará en las fases previas, a comparación de Santa Fe y Junior, que arrancan a competir en la fase de grupos.

Independiente Santa Fe - Fase de grupos

Junior de Barranquilla - Fase de grupos

Deportes Tolima - Fase previa

Independiente Medellín - Fase previa

Equipos clasificados a la Copa Sudamericana 2026

Los cuatro equipos colombianos jugarán la Copa Sudamericana, pero no entran directamente a la fase de grupos, sino que tienen que disputar la fase previa, es decir, jugarán entre ello para solo dejar dos equipos de Colombia.

Atlético Nacional

América de Cali

Atlético Bucaramanga

Millonarios

Fecha, hora y cómo seguir el sorteo

La ceremonia de las fases preliminares de la Copa Libertadores y Sudamericana se llevará a cabo este jueves 18 de diciembre a partir de las 10:00 de la mañana (hora Colombia) en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay. Usted podrá disfrutar este sorteo el minuto a minuto en la página web de Caracol Radio.

Cabe mencionar que las fases anteriores a los grupos tendrán lugar entre la semana del 2 de febrero y la semana del 12 de marzo. Por otro lado, el sorteo de la fase de grupos de ambos torneos continentales, se realizará durante la semana del 18 de marzo de 2026.