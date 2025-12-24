Horóscopo del profesor Salomón HOY 24 de diciembre: Aries debe pedirle algo al Niño Jesús

Previo a la llegada de la Navidad, el profesor Salomón, experto en la lectura del horóscopo, señaló cosas importantes para muchos signos que les permitirán cerrar el año de forma positiva y comenzar el 2026 con el pie derecho. Sin embargo, hay una petición especial que Aries deberá hacerle al Niño Jesús en esta Nochebuena.

El número 24 distingue a las personas que traen felicidad y siempre vienen con una sonrisa, algo que coincide con la víspera de la Navidad. Por otra parte, se verá favorecido por la cuadratura de tres planetas en este nuevo año, lo que le permitirá alcanzar la prosperidad y la estabilidad en su camino para que también se pueda restablecer todo en su vida.

Para este miércoles 24 de diciembre, el color es el blanco para transmitir la paz y la alegría de esta fecha. Por otra parte, el número es el 4468, y la recomendación es ofrecer la Novena en su último día para que renazca el amor y la fe. Esto lo puede hacer en su casa, con un amigo o un vecino.

Horóscopo del profesor Salomón para este miércoles 24 de diciembre de 2025

Aries

Procure cerrar con broche de oro este 2025 a nivel sentimental. Recuerde que el amor hace parte de las cosas buenas que le esperan en su vida. También es importante hacer una carta al Niño Jesús con los proyectos que busca lograr en 2026.

Número: 3330

Tauro

Tendrá la oportunidad de cerrar el 2025 con estabilidad a nivel laboral. Además, recibirá nuevas propuestas o podrá innovar en su trabajo para el próximo año. Eso sí, también debe solucionar aquellos problemas que se estén presentando en el amor con tal de recibir lo mejor.

Número: 2758

Géminis

Habrá grandes motivos para celebrar, ya sea por lo que recibió en 2025 o por lo que se viene para el próximo año. Esto será un motivo para darle gracias a Dios por las bendiciones que se vienen y por las oportunidades que vendrán.

Número: 8824

Cáncer

Habrá novedades importantes en el amor. En este caso, podrá fortalecer su relación con sus hijos, sus padres o la pareja. Esto le dará la oportunidad de reconciliarse y de recuperar la esperanza en el trato con los demás.

Número: 1558

Leo

La Nochebuena representa un momento para reunirse con la familia, lo que le permitirá reconciliarse en caso de que haya dificultades. Además, los juegos de azar estarán a su favor en este día.

Número: 4459

Virgo

Procure finalizar este año con calma. Si bien las cosas no se lograron como esperaba, el 2026 podrá alcanzar todo lo que se proponga para su vida. También es importante entrar en oración ante las envidias que acechan a su alrededor.

Número: 1438

Libra

Tendrá mucho trabajo en este cierre de 2025, incluso podrá concretar algunas cosas que estaba esperando a nivel laboral, lo que le garantizará resultados favorables.

Número: 0125

Escorpio

Debe tener cuidado con la gente traicionera, especialmente en estas fiestas de fin de año por cuenta de aquellos que lo quieran perjudicar. Eso sí, la justicia estará de su lado porque se sentirá protegido sin importar los males que hay a su alrededor.

Número: 1468

Sagitario

Siga adelante con los proyectos, ya que se avecinan cosas nuevas en 2026 con resultados positivos para su vida. Por otra parte, recibirá la firma de documentos importantes que estaba esperando.

Número: 0950

Capricornio

Podrá experimentar cómo las cosas se irán equilibrando en los últimos días de este 2025. Mientras que otras se solucionarán de forma inesperada. Asimismo, es posible que reciba una buena suma de dinero.

Número: 3160

Acuario

Es importante dejar de lado las tristezas al finalizar este 2025. Si algo no se cumplió, es posible que todavía no haya llegado el momento, por lo que necesita innovar y cambiar algunas cosas con tal de abrirse a las oportunidades que le esperan en el próximo año.

Número: 9951

Piscis

Podrá cerrar el año con mucho éxito, tranquilidad y prosperidad, lo que le permitirá alcanzar la estabilidad que necesita previo al inicio del 2026. También es posible que realice un viaje con resultados importantes.

Número: 4011