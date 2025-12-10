Novena de navidad 2025 para imprimir: Descargue aquí el PDF con gozos, oraciones y villancicos

La Novena de Navidad es una tradición católica que se celebra en varios países de América Latina. Se trata de un momento de unión familiar y profunda reflexión, en el cual, con una serie de oraciones y cánticos, las personas creyentes recuerdan la historia del nacimiento de Jesús.

Lea también: Las 5 mejores ciudades para ver alumbrados en Colombia, según la IA: ¿Dónde y cómo verlos?

El origen de la novena de aguinaldos en Colombia se remonta al siglo XVIII. Se tiene la creencia que fue el fraile franciscano Fernando de Jesús Larrea quien la escribió en 1743. Larrea era un religioso muy devoto de la Virgen María y quería que los feligreses tuvieran una forma de prepararse para la Navidad.

Esta tradición religiosa se realiza también en otros países como en Venezuela o Ecuador y se desarrolla año a año por los creyentes de esos países o incluso por colombianos que han tomado la decisión de dejar Colombia.

¿Cuál es el orden de la novena?

Oración para todos los días

Oración a la Virgen María

Oración a San José

Oración al Niño Jesús

Consideración para cada día de la Novena:

Día primero: El ángel Gabriel, mensajero de la esperanza (16 de diciembre)

Día Segundo: La Virgen María, corazón que anida la esperanza (17 de diciembre)

Día Tercero: La virgen María, peregrina de la esperanza (18 de diciembre)

Día Cuarto: Isabel, la esperanza convertida en alegría (19 de diciembre)

Día Quinto: San José, modelo de esperanza en la prueba (20 de diciembre)

Día sexto: Juan Bautista, testigo de la luz que trae la esperanza (21 de diciembre)

Día séptimo: Los sabios de oriente, intérpretes de la esperanza (22 de diciembre)

Día octavo: Los cristianos, ejemplos de paciencia por Aquel que es su esperanza (23 de diciembre)

Día noveno: Jesucristo, nuestra paz y nuestra esperanza (24 de diciembre)

Gozos

Se canta un villancico de Navidad. Algunos de los más comunes son: “Campana sobre campana”, “Los peces en el río”, “El burrito sabanero”.

Le puede interesar: ‘Navidad es Cultura’, la celebración inolvidable para Bogotá

¿Por qué se reza la Novena de Navidad?

La Novena de Navidad es una costumbre que se realiza los nueve días previos a Noche Buena, fechas en la que se celebra el nacimiento del Niño Dios. Es por esto que entre el 16 hasta el 24 de diciembre los creyentes se reúnen con sus seres queridos, o, incluso, con vecinos para orar.

En medio de cada novena se hacen peticiones y se agradece, pero también se hacen reflexiones y se cantan los famosos villancicos. Asimismo, las novenas son un momento para recordar la historia que aclara el nacimiento de Jesús

Esta práctica católica surgió durante el periodo colonial y buscaba acercar aún más a los creyentes a la religión. Fue justo en el siglo XVIII cuando el sacerdote ecuatoriano Fray Fernando de Jesús Larrea, que tenía influencia en los colombianos, por petición de la fundadora del Colegio de la Compañía de María de la Enseñanza, María Gertrudis Clemencia de Caycedo, redacta las novenas.

Aquí puede descargar la novena en PDF: