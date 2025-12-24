6AM6AM

H3N2 Colombia: ¿Cuáles son los síntomas y tratamientos de nueva variante? Epidemióloga explica

La directora de la Asociación Colombiana de Epidemiología (ASOCEPIC), Silvana Zapata, estuvo en 6 AM hablando sobre la nueva variante de influenza en Colombia

05:07

Gripe H3N2: estos son los focos de la enfermedad en el mundo y las medidas de la OMS. Crédito: Getty Images.

Santiago Andrés Alvarez

La epidemióloga Silvana Zapata, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de la nueva variante de influenza llamada H3N2, de la cual, recientemente se registró el primer caso en Colombia. Por esto, resaltó cuáles son los síntomas de alerta y los tratamientos que se deben realizar en caso de presentar un posible contagio.

