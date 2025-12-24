H3N2 Colombia: ¿Cuáles son los síntomas y tratamientos de nueva variante? Epidemióloga explica

Gripe H3N2: estos son los focos de la enfermedad en el mundo y las medidas de la OMS. Crédito: Getty Images.

La epidemióloga Silvana Zapata, estuvo en 6 AM de Caracol Radio hablando acerca de la nueva variante de influenza llamada H3N2, de la cual, recientemente se registró el primer caso en Colombia. Por esto, resaltó cuáles son los síntomas de alerta y los tratamientos que se deben realizar en caso de presentar un posible contagio.

Noticia en desarrollo