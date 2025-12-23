Durante 2025, aumentaron en Barranquilla hasta en un 233% tutelas por salud

La Personería de Barranquilla señaló que, durante el 2025, las tutelas por salud aumentaron hasta en un 233%.

El personero Miguel Alzate dio a conocer que durante el año recibieron un total de 54.537 quejas, de esa cifra, 12.318 fueron por deficiencias en la prestación.

Agregó el funcionario que el malestar que más predomina de los usuarios es la demora en la entrega de medicamentos, representando un 51%.

Asimismo, que el número de tutelas en salud creció hasta en un 233%, pasando de 569 en 2024 a 1.893 en 2025.

“Sin embargo, han venido teniendo el acompañamiento de la Personería, donde la gran mayoría de los casos los hemos podido solucionar. No obstante, debemos de decir que compartimos la frustración y la impotencia de mucha de nuestra población, que a pesar del acompañamiento de la Personería en muchos casos, a pesar de que iniciamos acciones jurídicas como tutelas, inclusive incidentes de desacato, a la fecha debemos decir que algunas EPS, como la nueva EPS, hace rey de burlas hasta de las mismas acciones judiciales y a veces no podemos resolver muchas de las quejas más frecuentes que presenta la ciudadanía”, indicó.

Alzate añadió que la Personería realizó gestiones directas con EPS como Salud Total y Mutualser, obteniendo acuerdos con operadores como Cruz Verde para garantizar el suministro de fármacos.

Finalmente, el personero dijo que los usuarios prefirieron canales digitales, con 33.341 solicitudes vía correo electrónico institucional, mientras que 17.134 personas fueron de forma presencial a sedes de la Personería.