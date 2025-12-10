Alerta en Europa por Gripe H3N2: ¿Podría llegar a Colombia? Síntomas y recomendaciones

En las últimas semanas, en Reino Unido y Europa se han tomado medidas nuevamente como el uso del tapabocas para evitar el contagio de la Gripe K o también llamada Gripe H3N2

Lea también: Influenza 2024-2025: lo que pasó en EE.UU. y las alertas que Colombia no puede ignorar

¿Qué es la Gripe H3N2?

Aunque su nombre genera inquietud, se trata en realidad de la influenza tipo A subtipo H3N2, un virus respiratorio conocido por el sistema de salud, pero que puede presentar síntomas más intensos que un resfriado común.

La circulación de este virus suele aumentar en temporadas de lluvias o cambios bruscos de clima, cuando se incrementan las infecciones respiratorias agudas. Su rápida propagación se explica por el contacto cercano entre personas, especialmente en espacios cerrados, lo que hace que colegios, oficinas y el transporte público sean escenarios propicios para el contagio.

¿Cuáles son los síntomas más comunes de la Gripa H3N2?

Quienes contraen influenza H3N2 suelen presentar los siguientes síntomas:

Fiebre alta

Dolor de cabeza intenso

Dolores musculares

Dolores articulares

Escalofríos

Tos seca persistente

Dolor de garganta

Sensación marcada de cansancio.

En algunos casos, especialmente en niños, también pueden aparecer síntomas gastrointestinales como náuseas o diarrea. Aunque la mayoría de los pacientes se recupera en pocos días, el malestar puede extenderse por más de una semana.

Le puede interesar: ¿Por qué la gripe afecta más a las personas mayores?: estudio revela la razón

Recomendaciones de la Gripe H3N2:

La Gripe H3N2 no suele ser grave en personas sanas, pero sí puede generar complicaciones en adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como diabetes, afecciones cardíacas o respiratorias. En estos grupos, el virus puede derivar en cuadros más complejos, como neumonía o descompensaciones médicas.

Es importante tener en cuenta la vacunación anual contra la influenza, el lavado frecuente de manos, ventilar espacios cerrados y el uso de tapabocas cuando se presentan síntomas respiratorios son medidas clave.

Además, ante la presencia de fiebre persistente o dificultad para respirar, los especialistas recomiendan consultar oportunamente al médico y evitar la automedicación.

¿Podría llegar a Colombia la gripe H3N2?

Esta variante de influenza denominada H3N2 está generando alarma en Europa, América del Norte y algunas regiones de Asia, tras registrar un brote anticipado que saturó sistemas de salud en países como Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Japón, Italia y Alemania.

Más información: Más de 70 mil dosis de vacunas contra la influenza han sido aplicadas en Bogotá

El impacto actual también se refleja en los hospitales: la semana pasada se registraron 1.717 casos diarios por gripe en Inglaterra, cifra que supone un 56 % más que el año anterior y que supera por siete veces el promedio diario de 2023, situado en 243 pacientes. Este comportamiento coincide con una temporada inusualmente prolongada en Australia, país que suele anticipar tendencias en el hemisferio norte.

El virus de la gripe H3N2 ya circula en Colombia y es parte de los virus respiratorios estacionales comunes; no es una alerta especial, pero sí requiere cuidado en poblaciones vulnerables, y el país tiene vigilancia activa de la influenza, incluyendo la aviar, con un plan constante de preparación y vacunación estacional para protegerse de estas cepas, según información de la Academia Nacional de Medicina y el Ministerio de Salud colombianos