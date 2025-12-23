Primer contagio de influenza en Colombia se reporta en Medellín; es un menor de dos años

Gripe H3N2: estos son los focos de la enfermedad en el mundo y las medidas de la OMS. Crédito: Getty Images.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó este martes 23 de diciembre mediante su cuenta de X que en la capital antioqueña se registró el primer caso de contagio de influenza de A(H3N2), cuyo paciente ya está recuperado sin complicaciones.

El mandatario informó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Salud y que se trata de un menor de 2 años que se contagió hace más de dos meses, “con antecedente de contagio en un viaje internacional en el mes de octubre, que presentó síntomas leves, sin complicaciones y no requirió hospitalización. Hoy está completamente recuperado”, manifestó el alcalde Gutiérrez.

Agrega que la evidencia indica que la influenza A(H3N2) no presenta gravedad clínica ni en Medellín, ni en Colombia, ni en otros países.

“En Medellín, los indicadores de infecciones respiratorias muestran un comportamiento estable e incluso con disminuciones en consultas, hospitalizaciones y muertes. Nuestra ciudad está preparada con vigilancia epidemiológica y capacidad de respuesta”, agrega.

Recuerda que lo más importante para evitar el contagio es la vacunación e invita a las personas a aplicarse este inmunológico, ya que esta vacuna ya contiene la cepa A(H3N2).