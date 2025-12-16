Autoridades sanitarias hacen recomendaciones por el virus A(H3N2)

Cúcuta

Las autoridades sanitarias están en alerta ante la recomendación hecha por la Organización Panamericana de la Salud para avanzar en una vigilancia epidemiológica como también en los cuadros de vacunación para influenza.

La expansión del virus en el mundo motiva a llamar la atención especialmente para personas adultas y con factores de riesgo con el fin de evitar complicaciones.

El médico Andrés Arias epidemiólogo dijo a Caracol Radio que “tiene dos linajes característicos y este subclado K es una variante del virus que ya conocemos de A que esta circulando con mayor intensidad en este momento y eso ha hecho que haya un aumento en el número de casos.La alarma se suscita cuando esto empieza a predominar por encima de todos los virus respiratorios ocasionando que se saturen los servicios de urgencias”.

“Influeza puede generar muchos cuadros, desde la gripa, neumonías virales, facilitar neumonías por bacterias o procesos de afección desde la cabeza, inflamación del corazón, en estos casos es mucho más frecuente” dijo el profesional de la salud.

“En grupos de riesgo, menores de dos años, pacientes con cualquier morbilidad, obesidad, asma, problemas pulmonares, o pacientes a quienes se les bajan las defensas, pacientes con VIH, cáncer, trasplantes, problemas renales, influenza tiende a manifestarse con mayor atención” explicó.

Finalmente señaló que “si ingresa al país por el desplazamiento que hemos visto, vamos a ver, seguramente pensar que tenemos más un virus que una bacteria, para no correr a medicarnos con antibiótico. Y al personal de salud es importante decirle que hagan diagnóstico”.