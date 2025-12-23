Ministerio de Salud confirmó caso de influenza H3N2 en Colombia asociado a viaje internacional

El Ministerio de Salud junto con el Instituto Nacional de Salud informaron que ya han detectado en Colombia un caso de Influenza A H3N2 de la variante K, se trata de un caso importado con antecedente de viaje internacional a los Estados Unidos.

El caso corresponde a una persona que presentó síntomas respiratorios leves, como fiebre y tos, que reportó viaje reciente en crucero con salida desde Miami. Sin embargo, las autoridades informaron que hasta el momento, no se ha registrado la gravedad de los casos, ni en las hospitalizaciones o fallecimientos asociados a esta variante del virus en el país.

Según la evidencia disponible, la vacuna contra la influenza continúa siendo eficaz para prevenir complicaciones graves, hospitalizaciones y muertes.

