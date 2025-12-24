¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz con el Bayern Múnich? Larga para hasta el 2026

Luis Díaz cerró una primera mitad de temporada de ensueño con el Bayern Múnich, siendo líderes indiscutidos de la Bundesliga y sumando su primer título en su palmarés con el club Bávaro, tras conquistar la Supercopa de Alemania ante el Stuttgart, juego en el que el guajiro se reportó con un gol.

En total, sumadas todas las competencias, Díaz ha disputado 22 partidos con el Bayern, con un saldo de 13 anotaciones y siete asistencias. El colombiano es, junto a Harry Kane, los únicos dos jugadores del plantel que han podido marcar en todas las competencias.

En la Bundesliga, Bayern Múnich lidera con 41 puntos de 45 posibles, manteniéndose invicto al cabo de 15 fechas y con 9 puntos de diferencia sobre su principal perseguidor, el Borussia Dortmund, quien suma 32 unidades.

Entretanto, en la fase regular de la Liga de Campeones, el equipo alemán es segundo con 15 puntos, tres menos que el líder Arsenal, el único que suma puntaje ideal; no obstante, los Bávaros se ubican en la segunda posición a falta de dos fechas, en zona de clasificación directa a los octavos de final.

Con el triunfo 0-4 sobre el Heidenheim el pasado fin de semana, donde marcó Lucho, Díaz y el Bayern Múnich pusieron una pausa a su temporada por las festividades decembrinas y de fin de año. Dicho parón se extenderá por más de dos semanas.

¿Cuándo vuelve a jugar Luis Díaz?

Luis Díaz y el Bayern Múnich solo volverán a actuar hasta el próximo domingo 11 de enero, cuando reciban al Wolfsburgo en el Allianz Arena, dicho juego se estará disputando a partir de las 11:30AM, hora colombiana.

En Liga de Campeones, el Bayern volverá a actuar hasta el próximo 21 de enero, cuando se mida al Union Saint-Gilloise de Bélgica, en dicho compromiso estará reapareciendo en el torneo europeo el extremo guajiro, quien estuvo ausente dos fechas por sanción, tras la lesión que le causó al marroquí Achraf Hakimi en el duelo ante el PSG.