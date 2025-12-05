UEFA reduce la sanción a Luis Díaz tras expulsión en partido contra PSG en Champions League

Luis Díaz recibió una gran noticia este viernes 5 de diciembre. El guajiro había sido expulsado el 4 de noviembre en el juego en el que Bayern Múnich enfrentó a PSG por la Champions League. Ese día, Lucho marcó el doblete que encaminó el triunfo de su equipo, pero se fue expulsado al término del primer tiempo.

El futbolista de la Selección Colombia marcó al minuto 4 y luego al 32. Sin embargo, al 45+7 realizó una entrada por detrás al marroquí Achraf Hakimi que derivó en su expulsión y en una grave lesión al lateral del PSG que lo hará estar por fuera de las canchas hasta 8 semanas desde entonces.

Le puede interesar: Oficial: UEFA determina sanción a Luis Díaz en Champions League tras lesionar a Hakimi

UEFA reduce sanción a Luis Díaz

Desde Bayern Múnich ya había inconformismo debido a que llevaban esperando la respuesta por parte de la UEFA desde hace varias semanas. Sin embargo, a días de la fecha 6 de la fase de liga de la Champions League, llegó la determinación en la que se redujo la sanción, de 3 a 2 jornadas.

“Se estima el recurso interpuesto por el FC Bayern München. En consecuencia, la decisión del Comité de Control, Ética y Disciplina de la UEFA de 19 de noviembre de 2025 se modifica como sigue: Se suspende al jugador del FC Bayern München, Luis Fernando Díaz Marulanda, por un total de dos (2) partidos de competición de clubes de la UEFA para los que, de otro modo, sería elegible, por juego brusco grave”, se lee en la resolución.

Así las cosas, Lucho ya se perdió el duelo ante Arsenal en el que Bayern Múnich cayó 2-1 en Inglaterra y a la vez dejó escapar el invicto que traía desde el inicio de temporada. El siguiente juego que se perderá Lucho será contra Sporting de Portugal, pactado para el 9 de diciembre.

Así las cosas, Luis Díaz regresará a la Champions League para el juego por la fecha 7 contra el Union St Gilloise que se disputará el 21 de enero de 2026.

En la presente edición de la Champions League, Lucho acumula 3 goles en 4 partidos disputados. En la temporada tiene un total de 12 goles y 6 asistencias en 20 juegos por todas las temporadas.