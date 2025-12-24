Kane, Haaland, Luis Díaz, Suárez: Así va la lucha por la Bota de Oro de la temporada

El año futbolístico cerró en las grandes ligas de Europa, que hacen un alto en la temporada para darles descanso a sus jugadores, recargar energías y preparar lo que será la segunda parte de la campaña, en la que se juegan gran parte de los objetivos. Las competiciones regresarán, algunas, en la primera semana de enero.

Partiendo de ese parón, repasamos los jugadores que lideran la carrera por la Bota de Oro de la temporada, la cual se entrega al máximo goleador de la campaña, solo contando las ligas locales de Europa de la máxima categoría.

Bota de Oro y los últimos ganadores

El premio se entrega desde la temporada 1967-1968 y el primer ganador fue el portugués Eusébio, quien lo recibió en dos oportunidades. Hasta el año 1990 lo entregó la revista L’Equipe, luego lo hizo Adidas (1991-1996), y desde entonces lo premia European Sports Media.

El máximo ganador de este galardón es Lionel Messi, quien lo recibió en seis oportunidades, mientras que Cristiano Ronaldo lo hizo en cuatro ocasiones.

Los últimos dos ganadores de la Bota de Oro fueron Erling Haaland en la temporada 2023-2024 con 36 goles y 72 puntos. El más reciente fue Kylian Mbappé en la campaña 2024-2025, con 31 goles y un puntaje de 62.

Kylian Mbappé recibe la Bota de Oro a la temporada 2024-2025 / Getty Images / Anadolu Ampliar

¿Cómo se elige al ganador de la Bota de Oro?

La clasificación se obtiene con un sistema de puntos ponderado en el que, en función de la liga en la que compita el jugador, se premia en mayor o menor medida cada gol marcado. Los goles anotados en las cinco ligas más poderosas (según ranking UEFA), se valoran con dos puntos; los goles marcados en las ligas entre la sexta y la vigesimoprimera equivalen a un punto y medio (1.5) y el resto un punto (1).

Así va la carrera por la Bota de Oro 2025-2026

Se recalca que el galardón es solo a nivel de ligas. Así las cosas, los dos que más goles llevan en la actual campaña son Harry Kane y Erling Haaland, ambos con 19 y con 38 puntos. Con un gol menos está Kylian Mbappé en el tercer puesto (36 puntos).

El cuarto lugar es para Darko Lemajić, quien juega para el equipo letón RFS en la Optibet Virslīga. Si bien tiene 28 goles, el doble de Kane y Haaland, cuenta con muchos menos puntos (28) por la ponderación de la liga (1 punto por gol).

Por el lado de los colombianos, el mejor ubicado es Luis Suárez, del Sporting Lisboa, que ha convertido 11 goles, pero cuenta con 16.5 goles (la Liga de Portugal pondera 1.5). Luego está Luis Díaz con 8 anotaciones en la casilla 64 y Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández en el puesto 98 con 7 goles.