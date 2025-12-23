Precio del café para el día de HOY en Colombia, 23 de diciembre, según la FNC: ¡Volvió a caer!

Investing se dedica a presentar indicadores económicos en tiempo real, y a su vez, también lo hace con marcas, divisas y el comportamiento de las mismas, dentro del mercado.

Teniendo en cuenta esto, según lo presentado por esta plataforma de información financiera, para este 23 de diciembre, el precio del café en dólares, se estableció en 346,75 USD, es decir, tuvo una disminución del 0,17 %, un aproximado de 0,60 USD.

Precio del café seco para el día de hoy 2025, martes, 23 de diciembre

La Federación Nacional de Cafeteros cada día publica en sus cuentas oficiales un informe que presenta varios detalles a cerca del valor del café en el día. Esto, tomando como base el cierre de la Bolsa de Nueva York. La federación tiene como referente a la bolsa, puesto que esta se encarga de fijar una tasa para todo el mercado.

Siendo así, para este martes, 23 de diciembre, el precio del café para el día de HOY en Colombia se estableció sobre los $2.623.000 pesos colombianos. Representado una tendencia a la baja, ya que el día de ayer, 22 de diciembre, se cotizó en $2.647.000 pesos colombianos.

Por otro lado, el precio de la pasilla contenida en el pergamino es de 10.000 Kg/COP. Hasta el momento, no se han presentado actualizaciones por parte de la entidad, más esto, son algunos detalles que dio la Federación:

Para café pergamino con factor de rendimiento 94 - pasilla de 6.14 Kg y merma del 19.00% Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor.

Precio del café hoy en Colombia, en las principales ciudades

Al igual que con el precio del día, dentro del informe de la Federación Nacional de Cafeteros, se detalla el precio del café en las principales ciudades del Colombia. Siendo así, este es el valor para este martes, 23 de diciembre:

Armenia : Carga $2,623,500 | Kilo $20,988 | Arroba $262,350

: Carga | Kilo | Arroba Bogotá : Carga $2,622,250 | Kilo $20,978 | Arroba $262,225

: Carga | Kilo | Arroba Bucaramanga : Carga $2,621,875 | Kilo $20,975 | Arroba $262,188

: Carga | Kilo | Arroba Buga : Carga $2,624,250 | Kilo $20,994 | Arroba $262,425

: Carga | Kilo | Arroba Chinchiná : Carga $2,623,375 | Kilo $20,987 | Arroba $262,338

: Carga | Kilo | Arroba Cúcuta : Carga $2,621,375 | Kilo $20,971 | Arroba $262,138

: Carga | Kilo | Arroba Ibagué : Carga $2,622,625 | Kilo $20,981 | Arroba $262,263

: Carga | Kilo | Arroba Manizales : Carga $2,623,375 | Kilo $20,987 | Arroba $262,338

: Carga | Kilo | Arroba Medellín : Carga $2,622,625 | Kilo $20,981 | Arroba $262,263

: Carga | Kilo | Arroba Neiva : Carga $2,621,750 | Kilo $20,974 | Arroba $262,175

: Carga | Kilo | Arroba Pamplona : Carga $2,621,500 | Kilo $20,972 | Arroba $262,150

: Carga | Kilo | Arroba Pasto : Carga $2,621,500 | Kilo $20,972 | Arroba $262,150

: Carga | Kilo | Arroba Pereira : Carga $2,623,375 | Kilo $20,987 | Arroba $262,338

: Carga | Kilo | Arroba Popayán : Carga $2,623,625 | Kilo $20,989 | Arroba $262,363

: Carga | Kilo | Arroba Santa Marta : Carga $2,625,125 | Kilo $21,001 | Arroba $262,513

: Carga | Kilo | Arroba Valledupar: Carga $2,622,750 | Kilo $20,982 | Arroba $262,275

