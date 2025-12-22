Impuesto del 5x1000 incentivaría los créditos gota a gota en Colombia: exdirector de la DIAN

Después de las declaraciones dadas desde el Gobierno de Gustavo Petro acerca del estado de emergencia económico y la creación del nuevo impuesto 5x1000, el exdirector de la DIAN, Lisandro Junco, aseguró que no es una buena idea la implementación de nuevos impuestos, ya que la idea era mantener una estabilidad en la economía del país, y a su vez, la de los colombianos.

Debido a ello, Junco hizo un llamado a la Corte Suprema de Justicia para que usaran la coherencia en todo lo que está sucediendo en términos de cartera y bienestar. Además, resaltó que este nuevo impuesto solo impulsa que los ciudadanos busquen otras alternativas de sostenimiento no viables, como lo es un gota a gota.

En desarrollo.