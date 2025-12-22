Precio del café en Colombia HOY 22 de diciembre: se registra un alza en su cotización

La Federación Nacional de Cafeteros emite con frecuencia un informe diario con respecto al precio del café en Colombia. De esta manera, los caficultores podrán tener una referencia sobre el pago que les corresponderá por las exportaciones del grano en el exterior. Además, se maneja un precio frente a su valor en el mercado internacional.

Uno de los factores que influye en la cifra final que reporta la entidad es la cotización del dólar con respecto al peso colombiano. En este caso, si se fortalece la divisa norteamericana, los caficultores recibirán un mejor pago en la exportación del café. Mientras que si esta disminuye, la ganancia será menor.

Por otra parte, el precio del café también está sujeto a la cotización en la bolsa de Nueva York y en la prima de calidad, lo que define la cifra final en la que el grano se cotiza en el mercado.

“Al precio interno de referencia para la compra del café en Colombia, se adicionarán las bonificaciones para programas de cafés especiales”, explica la Federación Nacional de Cafeteros.

¿Cuál es el precio del café en Colombia para este lunes 22 de diciembre?

Según indica la Federación Nacional de Cafeteros, el precio del café en Colombia para este lunes 22 de diciembre de 2025 es de 2.647.000 pesos, teniendo en cuenta la carga de 125 kilogramos de pergamino seco. Esta cifra supone un incremento con respecto a la que se reportó la semana anterior al cierre de la jornada del viernes 19 de diciembre (2.617.000 pesos).

En cuanto a su precio externo, la Federación Nacional de Cafeteros indicó que este llegó a los 3,47 dólares por libra: “Las cooperativas de caficultores cubrirán sus costos relacionados con el servicio de acopio de café al productor”, explica la entidad.

Precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia

En su informe, la Federación Nacional de Cafeteros también señaló los precios de referencia del café en las principales ciudades de Colombia para este lunes 22 de diciembre. De esta manera, se podrán hacer diferentes transacciones al momento de adquirir el grano. Estos son: