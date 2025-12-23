¡Sigue cayendo! Cotización del dólar en Colombia HOY, 23 de diciembre, según Banco de la República

En medio de las tensiones diplomáticas que el mundo ha podido evidenciar entre Estados Unidos y Venezuela, que han sido resultado de las operaciones que ha emprendido la administración de Donald Trump, justificadas en una campaña para combatir el narcotráfico, también se han presentado diversos intercambios con el presidente colombiano, Gustavo Petro.

Bajo este marco, el presidente colombiano, quien ha sido objetivo de diferentes ataques dentro de los cuales destacó su inclusión en la ‘Lista Clinton’, y también ha sido tildado de narcotraficante por su homologo estadounidense, hace algunos días también recibió una amenaza por parte de Donald Trump, quién aseguró que luego de sus operaciones en Venezuela, será el próximo objetivo.

Donald Trump contra Gustavo Petro

Sin embargo, recientemente Trump arremetió de nuevo contra Gustavo Petro, pues luego de advertirle que ‘se andara con cuidado’, lo describió como un ‘alborotador’. Adicionalmente, justificó que el mandatario colombiano tendría fábricas de cocaína, que se encontrarían en Bogotá y que debían ser destruidas, pues de allí, sería enviada la droga hacia Estados Unidos.

Además de dichas declaraciones, Trump estableció que Petro es “un tipo muy, muy malo” y que no es amigo de Estados Unidos. Por otro lado, comentó que a diferencia del mandatario, amaba pueblo colombiano, pues son “personas estupendas, enérgicas, inteligentes y geniales”.

Dichas diferencias se han vuelto cada vez más constantes, debido a las críticas que ha realizado el mandatario colombiano a las operaciones de Estados Unidos en el Caribe y Pacífico, donde hasta el momento, han muerto más de un centenar de personas.

Precio del dólar en Colombia

Luego de que el dólar presentara una importante caída el día de ayer para abrir la semana, volvió a tener un importante descenso en su valor, pues bajó cerca de $25 pesos colombianos. Con estas dos disminuciones consecutivas, el dólar estaría casi $100 pesos por debajo del valor en el que estaba el pasado viernes 19 de diciembre.

Con base en esto, y según la información publicada en la página web del Banco de la República, el precio del dólar para el día de hoy, 23 de diciembre, es de $3.792 pesos colombianos. De este modo, su valor se acercaría a uno de los valores más bajos que se han tenido durante este año, cuando la divisa norteamericana estuvo cerca de caer a los $3.600 pesos colombianos.

Precio del dólar en ciudades de Colombia

Dado que el valor establecido en las casas de cambio y entidades bancarias para realizar transacciones, ya sea de compra o venta de dólares, se rigen con base en la TRM establecida para el día, también tuvieron una disminución frente a los precios de ayer:

Bogotá D.C. — Compra: $3,729 | Venta: $3,839

— | Medellín — Compra: $3,656 | Venta: $3,808

— | Cali — Compra: $3,685 | Venta: $3,855

— | Cartagena — Compra: $3,600 | Venta: $3,850

— | Cúcuta — Compra: $3,710 | Venta: $3,750

