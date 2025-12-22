Se presentan retrasos en el cronograma de adjudicación de la interventoría del Aeropuerto del Café

Manizales

Las empresas que se presentaron a la licitación de la interventoría del Aeropuerto del Café no cumplieron con el primer proceso de evaluación, por eso el cronograma de adjudicación se tuvo que aplazar para fin de mes. Este aplazamiento puede perjudicar el acta de inicio de las obras de la fase uno del Aeropuerto

Según el gerente, Fernando Merchán de acuerdo con las fechas previstas en el cronograma, las firmas tienen hasta este martes, 23 de diciembre, para que hagan sus objeciones al informe y entreguen los documentos faltantes que no fueron allegadas en el momento de la revisión

Bajo estas condiciones, finalmente, el 26 se tendría alguna respuesta a las observaciones respecto al informe definitivo y el 29 de diciembre se tendría una comunicación de aceptación o no, con lo que se declararía desierta o no la licitación.

Las empresas que no cumplieron son El consorcio Aéreo SCI, está conformado por las empresas: Interventorías y Diseños S.A, con una participación del 33,40%, Colombia. Salgado Meléndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A.S, con el 33,30%, Colombia. CYD Ingenieros Limitada Sucursal Colombia, también con el 33,30%, origen chileno.

Y la segunda empresa es Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.A., (IVICSA S.A

“De no hacerlo las empresas nosotros iniciaríamos un proceso nuevo que ya tenemos listo, es decir, una convocatoria abierta nueva donde es posible incluso que se presenten más empresas y al proceso contractual. Digamos que el impacto que tiene es que nosotros no podríamos suscribir el acta de inicio. El contrato se firma mañana en la gobernación de Caldas, eso ya no tiene, digamos, reversa”, dijo Merchán

Según el gerente este aplazamiento si puede generar retrasos a la hora de firmar el acta de inicio del Aeropuerto del Café