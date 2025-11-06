¿Cuándo empezará a nevar en Estados Unidos?: Estas son las ciudades y fechas donde caerá nieve

El invierno es una temporada que muchos esperan en Estados Unidos por la Navidad, la nieve, la comida de temporada, los viajes y los reencuentros familiares. Por eso mismo, se vuelve importante conocer cuál será el pronóstico del clima para quienes planean viajar por diferentes zonas del país en los últimos meses del año.

Proyecciones para la primera nevada:

Aunque algunas proyecciones del Old Farmer’s Almanac indican la posibilidad de nevadas tempranas ligeras alrededor de la festividad de Acción de Gracias (finales de noviembre), la nieve significativa en la Gran Manzana se espera más tarde.

Las estimaciones sitúan la primera nevada significativa en la Ciudad de Nueva York alrededor de la primera o segunda mitad de diciembre (con fechas probables como el 13 de diciembre en Central Park). A pesar de que el invierno 2025-2026 se pronostica como más cálido y seco en general que el promedio histórico para la costa, los períodos de mayor acumulación de nieve se concentrarán en mediados de diciembre y principios de febrero, afectando a Manhattan, Queens y Brooklyn.

Nevadas en Estados Unidos / Bill Hornstein Ampliar

Ciudades donde caerá la primera nevada:

Las primeras nevadas significativas en áreas urbanas de EE. UU. se esperan que sean a partir de noviembre, concentrándose en las latitudes más al norte y en las zonas cercanas a los Grandes Lagos.

De acuerdo con el pronóstico del Old Farmer’s Almanac, las ciudades de la región de los Bajos Lagos, como Buffalo y Syracuse (Nueva York), podrían registrar nieve entre mediados y finales de noviembre, con mayor frecuencia en diciembre. En el Noreste, Burlington (Vermont) también se perfila entre las primeras en ver acumulaciones significativas.

Hacia el oeste, el norte de las Grandes Llanuras y sectores de Texas y Oklahoma tendrían sus primeras nevadas a mediados de noviembre. En la zona Intermountain, donde se encuentra Salt Lake City (Utah), la nieve podría llegar hacia finales del mes. Las Montañas Rocosas del Sur verían un incremento de eventos nevados desde principios de diciembre.

Fechas de nevadas por ciudades:

Syracuse: Primera nevada en torno al 5-6 de noviembre, acumulación importante.​

Primera nevada en torno al 5-6 de noviembre, acumulación importante.​ Albany y Valle del Hudson: Se esperan nevadas desde el 16 de noviembre.​

Se esperan nevadas desde el 16 de noviembre.​ Binghamton: Primera nevada típica iniciando la primera semana de noviembre.​

Primera nevada típica iniciando la primera semana de noviembre.​ Oswego, Utica, Rome, Oneida, Hamilton: Reportes de afectaciones por nevadas durante los primeros brotes de invierno.​

Reportes de afectaciones por nevadas durante los primeros brotes de invierno.​ Manhattan, Queens y Brooklyn: Pronóstico de nieve alrededor del 14 de diciembre, afectando incluso Central Park.​

Pronóstico de nieve alrededor del 14 de diciembre, afectando incluso Central Park.​ Long Island: A partir del 11 de diciembre.​

Día de acción de gracias:

Un día muy esperado por mucho es el Día de Acción de Gracias, celebrado el cuarto jueves de noviembre (27 de noviembre de este 2025), que coincide con el inicio de las primeras nevadas en las regiones más frías del país.

Las áreas con mayor probabilidad de registrar nieve para esa fecha incluyen los Bajos Lagos, con ciudades como Buffalo, Chicago y Syracuse, donde el patrón climático previsto sugiere acumulaciones tempranas. En el Noreste, Burlington y zonas interiores de Nueva Inglaterra también presentan condiciones favorables para nieve.

En contraste, el Atlantic Corridor, que abarca Nueva York y Washington D.C., muestra baja probabilidad de nieve antes de diciembre.