Variante K de la gripe: Perú declara alerta epidemiológica, ¿puede haber pandemia?, esto dice la OMS

Las autoridades sanitarias de Perú declararon la alerta epidemiológica a nivel nacional en previsión del probable ingreso al país de enfermedades como la influenza A H3N2 subtipo K y el sarampión, informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El ministerio señaló en un comunicado que esta medida se ha tomado ante el incremento de viajes internacionales, la movilización interna y las aglomeraciones propias de las festividades de fin de año.

“Esta alerta tiene como objetivo fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención, control y respuesta sanitaria en todos los establecimientos de salud públicos y privados del país”, explicó.

La medida dispone acciones específicas en vigilancia epidemiológica, laboratorio, inmunizaciones, comunicación, promoción de la salud y operaciones en salud, con el objetivo de garantizar “una respuesta oportuna del sistema sanitario”.

¿Supergripa?

El virus de influenza A H3N2 subtipo K, conocido como ‘supergripa’, es una variante que ha circulado recientemente en Europa y Estados Unidos.

Se caracteriza por una mayor capacidad de transmisión en comparación con otros subtipos estacionales, aunque no se ha asociado con una mayor letalidad.

Las autoridades sanitarias de diversos países han señalado que los casos detectados responden al tratamiento antiviral y que las vacunas estacionales ofrecen protección frente a esta variante.

La variante K ya está en América

El ministerio de Salud de Perú confirmó que este virus circula en el hemisferio norte por la temporada invernal y que el clima cálido de Sudamérica “limita su propagación masiva”.

Luego de este anuncio, la Secretaría de Salud de México confirmó haber detectado el primer caso detectado del virus de influenza A H3N2 subtipo K, en la capital del país, y aseguró que no representa un motivo de alarma para la población.

En un comunicado, la dependencia del Gobierno mexicano precisó que el caso fue confirmado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), ubicado en la Ciudad de México.

El paciente “se encuentra ya recuperado”, tras responder favorablemente a un tratamiento ambulatorio con medicación antiviral, apuntó la nota.

¿Pandemia de supergripa?, esto dice la OMS

No, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se ha pronunciado sobre la variante K de la gripe resaltando que la infección respiratoria aguda “ha aumentado globalmente en los últimos meses” pero no supone un repunte inesperado de casos.

Según la Organización, “este aumento coincide con la llegada del invierno en el hemisferio norte y un incremento en las infecciones respiratorias agudas causadas por la influenza y otros virus respiratorios que se observan típicamente en esta época del año”.

La OMS resalta que a pesar de que “se han observado aumentos tempranos y una actividad mayor de lo típico en esta época del año en algunas regiones (...) la actividad global se mantiene dentro de los rangos estacionales esperados”.

El organismo agrega que “los datos epidemiológicos actuales no indican un aumento en la gravedad de la enfermedad” y destaca que “la vacuna contra la influenza continúa brindando protección contra la hospitalización tanto en niños como en adultos”.