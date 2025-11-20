Bogotá refuerza la inmunización contra la infección respiratoria crónica en la ciudad

La Secretaría Distrital de Salud anunció la llegada de las primeras 5000 dosis de la vacuna contra la bronquiolitis por Virus Sincitial Respiratorio (VSR), que se aplicará a gestantes para proteger a recién nacidos y menores de 6 meses frente a esta enfermedad, así como otras complicaciones asociadas a este virus.

Desde la entidad aseguraron que este es la principal causa de bronquiolitis y una de las mayores razones de hospitalización en menores de seis meses.

“El virus sincitial respiratorio es de hecho uno de los principales agentes de morbimortalidad respiratoria en los menores de 5 años. Esta vacuna es altamente segura, efectiva y ha sido altamente recomendada por la Organización Mundial de la Salud y las sociedades científicas”, aseguró Julián Fernández Niño, subsecretario de Salud Pública.

El VSR es la principal causa de bronquiolitis y una de las mayores causas de hospitalización en menores de seis meses. Según las investigaciones, la vacunación en el embarazo reduce significativamente la bronquiolitis severa en el recién nacido y el riesgo de hospitalización durante los primeros seis meses de vida,

"Este es un paso histórico para la ciudad, es además el primer componente de una estrategia híbrida de inmunización que muy pronto incluirá también anticuerpos monoclonales, como un elemento diferencial de la estrategia en Bogotá, que permitirá cubrir a todos los recién nacidos, incluyendo los de mayor riesgo. Comenzamos este proceso con la convicción de que estamos cambiando el panorama de la infección respiratoria aguda en la ciudad”, destacó Gerson Bermont, secretario Distrital de Salud.

La vacuna se aplicará a personas gestantes a partir de la semana 28 y hasta la 36, el cual es un momento clave en el que la madre puede transferir anticuerpos que protegen al bebé durante sus primeros meses de vida.

“Esta es una noticia que nos llena de esperanza. Invitamos a todas las gestantes a vacunarse, porque cada dosis aplicada es un bebé protegido. Prevenir es un acto de amor y hoy Bogotá tiene una herramienta poderosa para hacerlo”, concluyó el secretario Distrital de Salud.