“Hay derroche de este Gobierno y eso crea una inflación que afecta a los trabajadores”: Álvaro Uribe

El expresidente Álvaro Uribe habló en 6AMW con Julio Sánchez Cristo sobre la economía del país y el impacto que tendrían las tasas de interés del Banco de la República, afirmando que estas “nada tienen que ver con la inflación que se siente en la calle. Todavía no han podido producir ese efecto de parar la inflación”.

Incluso señaló que “el Gobierno contrató 9 mil millones de dólares a principio de año y llenó la caja para elecciones. El 8 de agosto la caja del Estado va a estar vacía. No nos olvidemos que son 15 mil millones de dólares que entran de narcotráfico a un país que exportaba 150 toneladas de cocaína, hoy son 2100, al restarle la producción y el decomiso. No nos olvidemos. Hay una plata buena, que son las remesas, pero es un tema muy aleatorio. Entonces, aquí lo que hay es derroche de este Gobierno, corrupción, afán de comprar elecciones y eso ha creado una inflación que afecta mucho a los trabajadores”.

De este modo, enfatizó en que si bien mejoraron el salario mínimo para los trabajadores, los han afectado poniéndolos a comprar medicamentos, a pagar alquileres más caros porque no hay vivienda social, y una inflación que no debería superar el 2,5 o 3 está en el 6, y puede pasar de ahí.

“Eso es un gran daño al ingreso de los trabajadores colombianos”, recalcó, ejemplificando: “Nosotros, por ejemplo, les redujimos la jornada de trabajo, pero sin hacerles daño. Entonces, el tema no es del Banco de la República, el tema es de este Gobierno”.

Además, destacó que lo otro que está afectando a la economía colombiana son los impuestos.

“Es la suma de impuestos, salarios, la inseguridad, la extorsión, el avalúo catastral. ¿Qué propone Paloma? Propone Paloma ajustar la economía sin afectar el salario. Simplemente a quitar de cargas al empresario para que le vaya bien en cargas impositivas, que podamos reactivar la economía, el empleo, generar empleo. Pero, además, darles contratos de estabilidad", enfatizó.

Finalmente, resaltó que el tema no es de salarios, “el tema es esa carga de la desconfianza, de la violencia y esa carga de los impuestos”.