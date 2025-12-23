Inicia el pago de Colombia Mayor para más de 137 mil adultos mayores en el Atlántico

Un total de 137.076 adultos mayores del departamento del Atlántico comenzarán a recibir el pago del programa Colombia Mayor, tras la ampliación del número de beneficiarios y el aumento en el valor de la transferencia monetaria.

Con la actualización del programa, 57.000 nuevos adultos mayores ingresaron como beneficiarios, lo que permitió elevar el monto del subsidio a 230.000 pesos. Esta medida amplía de manera significativa el alcance y el impacto social de la iniciativa en el departamento.

La inversión destinada para el Atlántico supera los 31.000 millones de pesos, recursos que buscan fortalecer la protección económica de esta población vulnerable.

Melissa Obregón, directora de Prosperidad Social en el Atlántico, señaló que esta ampliación representa un avance importante en la dignificación de los adultos mayores.

“Estamos hablando de cerca de 57.000 adultos mayores adicionales a los 77.000 que ya venían recibiendo la transferencia. Esto representa una inversión superior a los 31.000 millones de pesos para el departamento del Atlántico. Sin duda, es un gran logro que nos permite seguir dignificando la vejez de personas que trabajaron toda su vida y que, por diferentes circunstancias, no lograron acceder a una pensión”, afirmó Obregón.

Pagos se realizarán entre el 23 de diciembre y el 16 de enero

Los nuevos beneficiarios recibirán el subsidio en el ciclo 12 de pagos, que se llevará a cabo entre el 23 de diciembre y el 16 de enero del próximo año. Desde Prosperidad Social hicieron un llamado especial a quienes durante años permanecieron en lista de espera para que verifiquen su estado en el programa.

“Estas 57.000 personas ingresan para pago en el ciclo 12, que inicia el 23 de diciembre y se extiende hasta el 16 de enero. Invitamos a quienes estuvieron durante años como potenciales beneficiarios a que consulten, ya que podrían aparecer como activos en este ciclo y tener garantizado el pago de los 230.000 pesos”, precisó la funcionaria.