Devolución del IVA y Renta Ciudadana: ¡Atención! este es el último día para recibir su giro del 2025

El director de Prosperidad Social, Mauricio Rodríguez Amaya, anunció que desde el 4 de diciembre comenzó el sexto y último ciclo del año de entrega de transferencias monetarias de Renta Ciudadana y Devolución del IVA.

La entrega de los recursos iniciará el 4 de diciembre para los participantes bancarizados. Para quienes reciben el incentivo por giro, la jornada irá del 10 al 21 de diciembre.

Para este sexto ciclo la entidad invierte 314.979 millones de pesos que beneficia a 773.800 hogares, de los que hacen parte 825.700 niños y niñas menores de 6 años.

Para este ciclo condicionado, Prosperidad Social verificó el cumplimiento de las corresponsabilidades en:

Salud: vacunación y afiliación a EPS.

vacunación y afiliación a EPS. Educación: matrícula escolar.

matrícula escolar. Estas obligaciones garantizan que los niños, niñas y adolescentes reciban la atención y protección necesarias, y permiten que los hogares accedan a la transferencia.

Por primera vez, los hogares recibirán los recursos del ciclo 6 en los primeros días de diciembre, adelantando una entrega que históricamente se ha realizado a finales de mes o incluso en enero del año siguiente. Con esto, Prosperidad Social cumple a los participantes de ambos programas y mejora la oportunidad en las entregas.

Como consultar si es beneficiario Devolución del IVA y Renta Ciudadana

La primera pregunta que se hacen millones de colombianos es: ¿su hogar fue seleccionado para este ciclo? Prosperidad Social es enfático en señalar que toda consulta y gestión debe hacerse a través de sus canales oficiales para evitar ser víctima de fraudes.

Pasos para consultar:

Canales digitales oficiales: La forma más rápida y segura es ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social o a las cuentas en redes sociales (@ProsperidadCol en Twitter, Facebook e Instagram).

La forma más rápida y segura es ingresar a la página web oficial de Prosperidad Social o a las cuentas en redes sociales (@ProsperidadCol en Twitter, Facebook e Instagram). Banco Agrario: Puede acercarse a cualquier sucursal del Banco Agrario de Colombia en su municipio o ciudad y consultar con un asesor.

Puede acercarse a cualquier sucursal del Banco Agrario de Colombia en su municipio o ciudad y consultar con un asesor. Líneas de atención: Utilice los números de atención al ciudadano publicados exclusivamente en el sitio web de la entidad.

Utilice los números de atención al ciudadano publicados exclusivamente en el sitio web de la entidad. Gerentes regionales: La información también está disponible en las gerencias regionales de Prosperidad Social.

Último día para recibir su giro de Devolución del IVA y Renta Ciudadana:

Cómo reclamar el giro:

La entrega se realizará a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados, lo que garantiza cobertura incluso en los municipios más apartados del país.

