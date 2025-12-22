Bono pensional en Bolívar: 67 mil adultos mayores ya pueden cobrar 230 mil pesos
En total serán 163.798 personas mayores beneficiarias del ciclo 12
La gerente de Prosperidad Social en Bolívar, María Alejandra Benítez Hurtado, informó que la entidad amplió el número de beneficiarios del programa Colombia Mayor en el departamento. A partir del ciclo 12 de 2025, que inicia el 23 de diciembre y finaliza el 12 de enero de 2026, un total de 67.133 nuevos beneficiarios empezarán a recibir el bono pensional de 230.000 pesos.
Este es un resultado de la estrategia Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario, que es una transición hacia la Reforma Pensional, y que cumple uno de los compromisos del presidente Gustavo Petro.
La inversión total en el departamento es de 37.255 millones de pesos.“Son más de 67.000 cupos nuevos para nuestros abuelos y abuelas mayores en el departamento de Bolívar; lo cual significa que estaremos de aquí en adelante un total de 154.000 abuelos y abuelas en nuestro territorio. Esto representa un aumento en un 70%. Este aumento histórico es gracias exclusivamente al compañero presidente Gustavo Petro y a Prosperidad Social”, afirmó Benítez Hurtado.
En todo el país, 3 millones de personas mayores podrán reclamar 230.000 pesos a través del Banco Agrario de Colombia y su red de aliados.
El director de la entidad, Mauricio Rodríguez Amaya, explicó que los nuevos beneficiarios comenzarán a recibir la transferencia como parte del compromiso del Gobierno nacional con la protección social y la garantía de ingresos para las personas mayores en condición de vulnerabilidad o pobreza monetaria.
La ampliación y asignación de cupos del programa responde al CONPES 4176 de 2025.
Cómo se pueden reclamar los recursos
El Banco Agrario de Colombia y su red de aliados estarán a cargo de la entrega de recursos. Los beneficiarios recibirán un mensaje de texto con la fecha exacta en la que podrán reclamar el subsidio.
Consultas generales y actualización de datos
Prosperidad Social reitera el llamado a todos los beneficiarios del programa Colombia Mayor a consultar los canales oficiales y a mantener actualizada su información de contacto, requisito fundamental para garantizar la entrega oportuna y segura de los recursos.
Para actualizar datos o resolver inquietudes, los beneficiarios pueden comunicarse a las líneas oficiales:
En Bogotá: 601 379 1088.
Línea nacional gratuita: 01 8000 95 1100.
En la gerencia regional: Cartagena, Manga Avenida Jiménez # 17 – 48.
También pueden acercarse a los enlaces municipales del programa en las oficinas regionales de Prosperidad Social o en las alcaldías locales.