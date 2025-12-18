¿Cuándo pagan Colombia Mayor en diciembre? Fecha para recibir el nuevo giro de $ 230.000. Crédito: Getty Images

El Departamento de Prosperidad Social reveló el calendario programado para las transferencias de sus diferentes programas en lo que queda del 2025, entre ellos Renta Joven, Jóvenes en Paz y Colombia Mayor.

Colombia Mayor presenta además un jugoso aumento para mujeres mayores de 60 y hombres mayores de 65 años, quienes pasaron de recibir 80.000 a 230.000 pesos desde el pasado ciclo, el número 11 del programa de subsidios.

Así las cosas, 2025 terminará con el ciclo 12 de transferencias monetarias , según confirmó la entidad. Tome nota de las fechas límites para que reclame a tiempo su transferencia.

¿Cuál es la fecha del ciclo 12 de Colombia Mayor en 2025?

Prosperidad Social anunció la llegada del ciclo de 12 del programa Colombia Mayor, para el beneficio de los adultos en situación de vulnerabilidad en el mes de diciembre.

De esta manera, la transferencia de 230.000 pesos correspondiente este ciclo está programada para iniciar el próximo 23 de diciembre de 2025 y finalizará el 12 de enero de 2026 , para evitar inconvenientes con cierres de bancos y días festivos.

📢 ¡Buenas noticias para cerrar el año!



Conozca las fechas clave 📆 de las transferencias monetarias de @ProsperidadCol para lo que resta de 2025.



✨No son solo cifras: es esperanza, dignidad y apoyo para millones de personas vulnerables en 🇨🇴. #ConDignidadCumplimos pic.twitter.com/9z8rOlN7aN — Prosperidad Social (@ProsperidadCol) December 17, 2025

El Gobierno destacó que cerca de 3 millones de personas mayores en todas las regiones del país recibirán el bono pensional, entre inscritos previos y nuevos beneficiarios inscritos a partir de la estrategia “Dignidad Mayor – Rumbo al Pilar Solidario".

Tenga en cuenta que el recurso se encuentra disponible por 10 días hábiles y el dinero se gira directamente a los beneficiarios a través del Banco Agrario y sus aliados como Supergiros o en billeteras digitales como Movii para usuarios bancarizados. El giro se puede pedir a domicilio en caso de discapacidad severa.

Colombia Mayor: Requisitos y cómo inscribirse al programa

Los requisitos para las personas interesadas en beneficiarse del programa Colombia Mayor son los siguientes:

Ser colombiano.

Haber residido durante los últimos diez (10) años en el territorio nacional.

Tener mínimo tres años menos de la edad que se requiere para pensionarse por vejez (Actualmente 54 años para mujeres y 59 para hombres).

Carecer de rentas o ingresos suficientes para subsistir. De acuerdo con Sisbén IV, se toman todos los niveles de los grupos A y B y C hasta el subgrupo C1.

Además de las campañas de Prosperidad Social para inscribir nuevos participantes, los interesados en el programa Colombia Mayor pueden acercarse a su alcaldía local, con la cédula de ciudadanía en físico.