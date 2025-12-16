Cali celebró la llegada de la Navidad con una gran jornada recreativa para la familia

La Unidad Deportiva Jaime Aparicio fue escenario este domingo de una multitudinaria jornada de integración, juego y convivencia, con la realización del Festival de la Familia – Ciudadela de la Alegría, un espacio que reunió a niños, jóvenes y adultos de distintos sectores de la capital vallecaucana para darle la bienvenida a la temporada navideña.

Desde horas del mediodía, cientos de familias comenzaron a llegar al complejo deportivo, donde se habilitó un circuito recreativo con más de 45 actividades distribuidas por zonas temáticas. Cada espacio estuvo identificado por colores y valores asociados a las diferentes etapas de la vida, promoviendo el cuidado, el respeto, la solidaridad y la unión familiar.

La jornada inició con la entrega de kits y una cálida recepción que incluyó animación, personajes lúdicos y actividades diseñadas especialmente para la niñez. Con el paso de las horas, el evento alcanzó su punto máximo de asistencia, consolidándose como uno de los encuentros recreativos más concurridos del cierre de año en la ciudad.

Los más pequeños encontraron su lugar en áreas dedicadas a la primera infancia, con juegos sensoriales, lectura y espacios de estimulación temprana. En otros sectores, niñas, niños y adolescentes participaron en retos físicos, actividades sobre ruedas, dinámicas artísticas y propuestas creativas que fomentaron la expresión y el trabajo en equipo.

La juventud también tuvo un papel protagónico con circuitos de obstáculos, juegos de lógica y actividades cooperativas, mientras que las familias compartieron experiencias diseñadas para fortalecer los vínculos afectivos, la comunicación y el disfrute conjunto. El evento incluyó, además, propuestas inclusivas que permitieron la participación de mascotas.