Clima Bogotá, Cali, Barranquilla, Villa de Leyva y más esta semana del 24 de diciembre, según IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) ha emitido un comunicado especial detallando el pronóstico del tiempo para la semana del lunes 22 al viernes 26 de diciembre de 2025. Durante este periodo, se espera que la mayor probabilidad de lluvias se concentre en la región Pacífica y en sectores del occidente del país, así como en algunas zonas dispersas del centro de la región Andina. Por otro lado, las regiones de la Orinoquía, Amazonía y el Caribe experimentarán condiciones mayormente secas.

Clima en Bogotá para la semana de Navidad

Para la capital, se prevé tiempo seco durante las mañanas, mientras que en las tardes podrían presentarse algunas precipitaciones, especialmente en sectores del oriente y norte de la ciudad. La temperatura mínima estará alrededor de los 10 °C, y la máxima cercana a los 20 °C.

¿Lloverá en Villa de Leyva este 24 de diciembre?

Se espera que para esta Navidad en Villa de Leyva sea un día mayormente nublado y con alta probabilidad de lluvia. Las temperaturas serán agradables para la época, con una máxima esperada de 23°C y una mínima que descenderá hasta los 13°C. Se recomienda llevar abrigo ligero para las horas de la mañana y la noche.

Aunque se prevé lluvia durante el día, la temperatura ambiente rondará los 21°C en promedio. Dado que es Nochebuena, es importante tener en cuenta que la humedad será alta debido a la alta probabilidad de precipitación.

Clima en las principales ciudades

Barranquilla: Durante la jornada se prevé tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C).

Durante la jornada se prevé tiempo seco, con cielo entre ligera y parcialmente nublado. (T. máx.: 33 °C). Cartagena: Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente despejado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C).

Predominará el tiempo seco, con cielo mayormente despejado a lo largo del día. (T. máx.: 32 °C). Medellín: Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 27 °C).

Se espera cielo mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes. (T. máx.: 27 °C). Tunja: Prevalecerán condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado; hacia el final de la tarde o durante las primeras horas de la noche podrían presentarse algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 19 °C).

Prevalecerán condiciones secas, con cielo entre parcial y mayormente nublado; hacia el final de la tarde o durante las primeras horas de la noche podrían presentarse algunas lloviznas ocasionales. (T. máx.: 19 °C). Bucaramanga: Se estiman condiciones predominantemente secas, con nubosidad variada en gran parte de la jornada; hacia la tarde y la noche existe la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. (T. máx.: 27 °C).

Se estiman condiciones predominantemente secas, con nubosidad variada en gran parte de la jornada; hacia la tarde y la noche existe la posibilidad de lloviznas o lluvias aisladas. (T. máx.: 27 °C). Cali: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con probabilidad de lloviznas o lluvias intermitentes, especialmente durante la tarde y la noche. (T. máx.: 29 °C).

Pronóstico detallado por día:

Lunes 22 de diciembre

El inicio de la semana estará marcado por condiciones mayormente secas en amplios sectores de las regiones Caribe, Andina, Orinoquía y Amazonía. Sin embargo, la región Pacífica anticipa lluvias moderadas hasta el final del día, con precipitaciones de mayor intensidad esperadas en Chocó, Cauca, Nariño y el occidente de Antioquia. De manera esporádica, podrían presentarse lluvias en el sur de Bolívar, norte de Tolima, Boyacá y Cundinamarca, sur de Santander, así como en puntos específicos de Caldas, Risaralda y el sur de Huila. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con tiempo seco.

Martes 23 de diciembre

Las lluvias persistirán en el occidente del país y en sectores dispersos del centro de la región Andina. Las regiones de la Orinoquía, Amazonía y gran parte del Caribe continuará con tiempo seco. Las precipitaciones más significativas se concentrarán en zonas de Córdoba, Chocó, el oriente del Valle del Cauca, Cauca, el centro y oriente de Nariño, el centro y occidente de Antioquia, el sur de Santander, el centro y norte de Boyacá, el centro de Cundinamarca, el Eje Cafetero, el occidente de Tolima y el sur de Huila.

En el mar Caribe, se proyectan lluvias en el golfo de Urabá, mientras que en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina son posibles algunas lloviznas.

Miércoles 24 de diciembre

Para Navidad, se anticipa un aumento en las lluvias en el centro de la región Pacífica y en el oriente de la Amazonía. Las precipitaciones más fuertes se esperan en los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca, el occidente y sur de Antioquia, Caldas, Risaralda y Quindío. Asimismo, se esperan lluvias de menor intensidad en Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima y Huila. Las regiones Caribe y Orinoquía predominarán con tiempo seco. En San Andrés y Providencia, son posibles algunas lluvias en horas de la tarde o la noche.

Jueves 25 de diciembre

Las lluvias continuarán en la región Pacífica, especialmente en Chocó, el occidente del Valle del Cauca y sectores de Cauca y Nariño. Se prevén lluvias dispersas en el occidente de las regiones Caribe y Andina, principalmente en zonas de Córdoba, Bolívar, Sucre, Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, y en el occidente de Huila, Caquetá y Putumayo. En el mar Caribe colombiano se espera una disminución de las lluvias. Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, se prevé tiempo seco.

Viernes 26 de diciembre

Finalizando la semana laboral, la mayor probabilidad de lluvias se mantendrá en la región Pacífica. En la región Andina, es probable un ligero aumento de precipitaciones en el centro y en sectores dispersos del oriente, especialmente en los Santanderes. Las lluvias más fuertes se esperan en Chocó, el occidente y sur del Valle del Cauca, el occidente de Cauca y Nariño, el occidente y sur de Antioquia, Caldas, Tolima y el occidente de Putumayo.

Para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, son posibles algunas lloviznas o lluvias de corta duración.



