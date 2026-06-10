Seis vallecaucanas celebraron el título de Colombia en la Liga de Naciones Femenina

El fútbol femenino del Valle del Cauca volvió a ser protagonista en el escenario internacional. Seis jugadoras vallecaucanas integraron la Selección Colombia de Mayores que este martes se consagró campeona invicta de la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica, tras derrotar 4-3 a Paraguay en Asunción.

La gran protagonista de la noche fue Ana María Guzmán. La defensora colombiana marcó el gol de la victoria al minuto 89 y fue elegida la figura del partido tras liderar la remontada de la Selección Colombia frente a Paraguay. En un encuentro lleno de emociones, la vallecaucana Linda Caicedo también aportó con el gol del empate parcial 3-3 al minuto 60, clave para mantener vivas las aspiraciones del equipo nacional.

La selección nacional cerró una campaña sobresaliente con 20 puntos de 24 posibles, producto de seis victorias y dos empates, terminando en el primer lugar de la tabla por delante de Argentina, que finalizó con 18 unidades. Ambas selecciones aseguraron los cupos directos de Sudamérica para el Mundial Femenino de Brasil 2027.

Además de Caicedo, el Valle del Cauca estuvo representado por Daniela Caracas, Ilana Izquierdo, Jorelyn Carabalí, Luisa Agudelo y Wendy Bonilla, futbolistas que han sido parte fundamental del crecimiento y consolidación del fútbol femenino colombiano en los últimos años.

El partido, disputado en Asunción, tuvo emociones desde el inicio. Paraguay llegó a estar arriba en el marcador en tres oportunidades, pero Colombia encontró respuestas con un autogol de Guzmán, un tanto de Marcela Restrepo, la anotación de Linda Caicedo y el gol de Ana María Guzmán para quedarse con la victoria y el campeonato.

La celebración, sin embargo, estuvo empañada por un presunto acto de racismo contra Linda Caicedo. En el minuto 71, la árbitra activó el protocolo contra la discriminación y detuvo momentáneamente el encuentro tras denuncias de insultos desde la tribuna.

Con el título continental y la clasificación mundialista asegurada, las futbolistas vallecaucanas vuelven a demostrar su peso dentro del proyecto de la Selección Colombia, que continúa consolidándose como una de las potencias del fútbol femenino en Sudamérica.