La Asamblea del Valle exaltó a figuras del deporte regional por sus logros

La Asamblea Departamental del Valle del Cauca rindió homenaje a destacados referentes del deporte regional en un acto solemne que reconoció trayectorias y resultados que marcaron el 2025 para el departamento.

Uno de los reconocimientos más destacados fue para el equipo femenino del Deportivo Cali, exaltado por su sobresaliente temporada en el fútbol colombiano, en la que conquistó el título de la Liga Femenina y alcanzó el subcampeonato de la Copa Libertadores. La condecoración fue entregada por el diputado Carlos Felipe López, resaltando el impacto deportivo y social del grupo.

Durante el evento, el director técnico del conjunto azucarero, John Albert Ortiz, valoró el significado del homenaje y subrayó el trabajo y la preparación de sus jugadoras, a quienes calificó como protagonistas de un proceso que apunta a retos aún mayores en el ámbito internacional.

“Yo creo que muy contentos, lo decía, más que el reconocimiento en sí es darle el valor que se le merece a esta jugadoras, la verdad, unas mujeres virtuosas, talentosas que lo demostraron. Creo que se han preparado para esto, saben que en algún momento van a obtener algo mucho más grande” Concluyó Ortiz.

La jornada también destacó el momento individual de Luisa Agudelo, guardameta del Deportivo Cali, quien recientemente fue incluida en el top 10 de las mejores futbolistas sub-20 del mundo, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol (IFFHS), consolidando el talento joven del Valle en la élite global.

Asimismo, la Asamblea condecoró al experimentado entrenador Reinaldo Rueda con la distinción en grado de Cruz de Caballero, en reconocimiento a su extensa y exitosa carrera en el fútbol nacional e internacional. El homenaje, liderado por el diputado Ferney Lozano, resaltó casi cinco décadas de dedicación al deporte.

Rueda agradeció el reconocimiento y recordó sus inicios en el balompié vallecaucano, destacando el fútbol como un camino marcado por la vocación y el compromiso. El estratega caleño confirmó, además, que tomará un periodo de descanso y permanecerá en Cali durante los próximos meses.