Estas son las tres frutas que debe evitar para vivir por muchos años, según experto

La vejez es un proceso natural por el que pasan las personas cuando llegan a una cierta edad. Esto hace que presenten ciertas dificultades en sus funciones, tanto físicas como mentales, al momento de realizar diferentes actividades en su vida diaria.

Pese a ello, hay quienes logran emplear una serie de rutinas que le permiten prolongar su esperanza de vida por muchos años, lo que les permite verse con una apariencia y una vitalidad mayor en comparación a otros de su misma edad. Si bien el ejercicio puede ser clave, la alimentación también juega un rol fundamental para alcanzar este objetivo.

Al respecto, Diego Suárez, experto en longevidad, señala cuáles son las tres frutas que una persona no debería incluir en sus comidas. Si bien estas son muy conocidas y altamente consumidas entre las personas, también ayudan a acelerar el proceso de envejecimiento.

Banano

Según explica Suárez, la primera fruta a la que hay que tenerle mucho cuidado es el banano, ya que uno maduro puede contener la misma cantidad de azúcar que una cucharada sopera de Nutella debido a su alto contenido de fructosa: “Si estás inflamado, cansado o con sobrepeso, es un disparo directo de insulina”, advierte el experto.

Esta fruta se suele consumir con mucha frecuencia en los hogares como complemento en el desayuno o también para disfrutar de una merienda durante el día.

Uva

Las uvas son una de las frutas más populares entre las personas, especialmente durante la noche del 31 de diciembre a raíz de la tradición de comer 12 de ellas para garantizar la prosperidad y la buena suerte en el nuevo año.

Sin embargo, Suárez sostiene que la uva tiene una carga glucémica tan alta que el organismo la procesa como si fuera una gaseosa. Además, una persona se puede acostumbrar a consumirla muy seguido con tal de saciarse: “Cuanto más la consumes, peor regula tu insulina”, explica.

Mango

La tercera fruta que acelera la longevidad es el mango. En Colombia, es muy popular al utilizarse en ensaladas o para preparar el mango biche, el cual se combina con limón, pimienta y salsas dulces.

Si bien este no es perjudicial para aquellas personas que practican deporte con frecuencia, el riesgo es mucho más alto para quienes llevan una vida más sedentaria: “Si vives sentado y comes cada tres horas, el mango te inflama y te deja en modo almacenamiento”, asegura el experto.

¿Qué recomendaciones hay frente a estas frutas?

Según indica Diego Suárez, el problema no se trata de consumir frutas, sino que estas pueden generar picos altos de azúcar e impiden regular la energía del organismo debido a su carga glucémica; por lo tanto, esto puede producir varias enfermedades que disminuyen la esperanza de vida. Algunas de ellas son:

Diabetes

Obesidad

Infarto

Accidente cerebrovascular

Hígado graso

Cáncer de colón y de páncreas

Problemas cardíacos y dentales.

De acuerdo a las cifras del Dane y de la OCDE, el tiempo de vida promedio en Colombia está entre los 77 y los 79 años de edad. Sin embargo, las mujeres alcanzan una mayor longevidad al llegar a los 80 años. Mientras que los hombres alcanzan los 75 años.