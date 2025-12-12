¿Dolor en las rodillas? Con este sencillo ejercicio podrá recuperarse: sirve para adultos mayores. Crédito: Getty Images / Maskot

Las personas mayores necesitan un constante flujo de actividad física para evitar complicaciones y mantener saludables los huesos y músculos, los cuales después de cierta edad comienzan a degradarse notablemente, produciendo limitaciones en la movilidad y dolores constantes.

En ese sentido, mantener un estilo de vida activo en la tercera edad puede ayudar a controlar ciertas dolencias y prolongar mucho más el bienestar y la vida de las personas.

Así las cosas, expertos de diversas instituciones, como las universidades estadounidenses de Cleveland y California (UCLA), recomiendan la práctica del ‘retro-walking’ o caminar hacia atrás como ejercicio infaltable en la rutina de los adultos mayores.

¿Cuáles son los beneficios del retro-walking en la tercera edad?

Caminar trae múltiples beneficios comprobados para la salud, hacerlo constantemente ayuda a mantener la fuerza, tener mayor resistencia y también favorece el equilibrio para evitar las caídas que tanto riesgo implican a mayores edades.

Adicionalmente, la caminata mejora la salud cardiovascular, ayuda a controlar el peso, dormir mejor, entre un largo listado de resultados positivos para la vida diaria.

Ahora bien, la marcha atrás o ‘retro-walking’ suma todas estas ventajas y adiciona muchas más de acuerdo con varios estudios científicos. Según resalta el consultorio de salud online de la UCLA, entre los beneficios añadidos se encuentran los siguientes:

Fortalece los músculos de la espalda.

Aumenta la fuerza y ​​la flexibilidad de los isquiotibiales.

Fortalece los tobillos y mejora el equilibrio, la postura y la coordinación.

Alivia el dolor lumbar.

Además, en casos en los que se ha reducido considerablemente el movimiento de las rodillas y las caderas, el ‘retro-walking’ puede ayudar al cuidado de las articulaciones. Todo eso sin contar los resultados positivos en materia cognitiva, según destaca la institución universitaria.

¿Cómo se practica el ‘retro-walking’?

Aunque parezca un cambio mínimo en la caminata, el ‘retro-walking’ implica un cambio fundamental en la manera en la que los pies hacen contacto con el suelo, y justo allí radican muchos de sus beneficios.

De acuerdo con el portal especializado Everyday Health, al caminar hacia adelante normalmente colocamos primero el talón para luego apoyar el centro del pie, finalizando con los dedos.

Por el contrario, al caminar hacia atrás el proceso es inverso: los dedos son los primeros en hacer contacto, luego se apoya la parte delantera del pie y de último se impulsa con el talón, como lo describe la fisióloga Cheyanne Oakley.

Cabe destacar que se trata de una práctica muy sencilla y no se requiere entrenamiento especial ni equipo particular, más allá de unos buenos tenis para hacer ejercicio.