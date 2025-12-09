Caso intoxicación por talio: ¿Por qué es tan peligroso? Extracción y riesgo de contacto con el metal

Actualmente se encuentra abierto en la Fiscalía el caso de las niñas que presuntamente fueron envenenadas con una frambuesas contaminadas con talio, en un crimen el cual, se ha establecido que podría tratarse de todo un plan coordinado desde Argentina, organizado por Zulma Guzmán. Según asegura el abogado a cargo, Fabio Humar.

Sin embargo, uno de los factores que han pasado desapercibidos, es el material que además de intoxicar las niñas, fue encontrado en exámenes de otros integrantes de la familia que NO consumieron de las frambuesas contaminadas con el metal pesado. De hecho, se ha encontrado que la madre de una de las niñas, que falleció hace algunos años a causa de un cáncer, también tenía rastros de contaminación por talio.

Le podría interesar: Desde hace varios años hay rastros en familiares de niña muerta por talio

¿Qué es el talio?

Según la Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades, el talio es un metal el cual a pesar de ser físicamente blando, debido a su densa composición, es considerado químicamente un metal pesado, que puede encontrarse de manera pura en pequeñas cantidades sobre la corteza terrestre. Sin embargo, la exposición directa a este material, al punto de llegar a una intoxicación, es muy improbable, ya que no tiene un uso doméstico.

Este material puede encontrarse en equipos láser, en conductores de altas temperaturas, detectores de radiación, lámparas de mercurio, entre otros. Como también, es un material resultante de procesos como la quema de carbón y la fundición de diferentes metales.

Lea también: 6AM revela detalles inéditos del envenenamiento de menores con talio en Bogotá

Consumo y absorción del talio

Sin embargo, una de las principales razones donde radica su peligrosidad, y que se relaciona con la intoxicación de las niñas, es que es un material incoloro, inodoro e insípido, por lo que puede ser consumido sin ser detectado. Además, este material luego de ingresar al cuerpo, se absorbe rápidamente al tubo digestivo, y se distribuye mediante la circulación hepática por diferentes partes del cuerpo, incluyendo el hígado y la bilis.

Por otro lado, su toxicidad no solo se relaciona con el consumo directo, pues también se ha establecido que puede causar graves daños únicamente al hacer contacto con la piel debido a su rápida absorción. Además, con relación al caso, se ha encontrado que este metal también puede ser carcinogénico, que si lo llevamos al caso de la familia, podría ser el causante de la enfermedad que acabó con la vida de la madre de una de las niñas.

Le podría interesar: Es criminal de cuello Blanco y quería eliminar lo que rodea al padre de niñas envenenadas con talio: Psicóloga criminal

Síntomas de intoxicación por talio

Dentro de los efectos que se ha descubierto que causa este metal, se ha encontrado que genera una pérdida de cabello y provoca la sensación de caminar sobre carbón caliente, sin embargo, esto es únicamente en una intoxicación leve, pues cuando son cantidades muy altas, la persona suele morir antes de sentir los síntomas.

Otro de los puntos donde radica su peligrosidad, es que sus síntomas suelen asociarse a otras enfermedades antes que a una intoxicación por este metal que es poco común, y cuyo antídoto es el ‘azul de Prusia’, pues ayuda a detener su circulación hepática.

Otras noticias: Zulma Guzmán: qué se sabe de la empresaria detrás el homicidio de dos menores con talio en Bogotá