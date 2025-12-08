5 beneficios del licuado de frambuesa con avena: Recomendado para personas con el colesterol alto
Esta poderosa preparación tiene varios beneficios que no todos conocen. Aprenda a preparar una bebida deliciosa y saludable.
Los batidos se han convertido en una tendencia que llegó para quedarse en el mundo del cuidado personal y los hábitos saludables. Estas bebidas mezclan varias frutas, granos y cereales, todo de origen natural, con el propósito de aprovechar y potenciar los beneficios de cada uno para el cuerpo.
Le podría interesar: 5 beneficios de tomar sábila con limón todos los días: ¿A qué hora y cómo se prepara?
Así las cosas, entre tantas recetas que abundan en internet, hay una que particularmente ha ganado adeptos por su facilidad de preparación, sabor agradable y grandes beneficios que la hacen un complemento ideal para cualquier rutina. Se trata del batido de frambuesas y avena.
A continuación le contamos cinco beneficios que brinda este delicioso batido que, sin duda, puede encontrar un buen espacio en cualquier plan dietético.
Beneficios del licuado de frambuesas y avena
Entre los cinco beneficios principales del batido de frambuesas y avena, de acuerdo con sitios especializados en salud y nutrición, se encuentran los siguientes:
- Produce efecto saciante y ayuda a controlar el peso: la avena tiene el efecto de darle sustancia al batido, lo que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo y así controlar el apetito desaforado. En ese sentido, promueve el control y la pérdida de peso.
- Ayuda a la salud digestiva: es una preparación rica en fibra, esto apoya la formación de un microbioma intestinal saludable, facilitando la digestión y ayudando en la eliminación.
- Equilibrio del azúcar en la sangre: esta receta tiene el potencial de balancear el azúcar en la sangre, gracias en parte a su contenido en fibra. Otros ingredientes pueden potenciar el efecto como la manteca o crema de almendras y las semillas de chía.
- Protección ósea y cardiovascular: su contenido en omega 3, grasas saludables y minerales (como calcio y magnesio) benefician directamente la buena salud del corazón y también fortalecen los huesos.
- Antioxidante y desinflamante: las frambuesas con conocidas por su riqueza en antioxidantes y poseen, además, propiedades antiinflamatorias que favorecen la salud del hígado.
¿Cómo se prepara el batido de frambuesas y avena?
Siguiendo la receta elaborada por el portal especializado Natural Nutrition, podrá preparar un delicioso batido, de la siguiente manera:
Ingredientes
- Taza y media de leche descremada o de origen vegetal.
- Media taza de frambuesas.
- 2 cucharadas de en hojuelas.
- 1 cucharada de manteca o crema de almendras.
- 1 cucharada de semillas de chía.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 1 cucharada de zumo de limón.
- Ralladura de un limón pequeño.
- Cucharadita y media de semilla de amapola.
- Una pizca de Stevia en polvo.
Preparación
Por la noche:
- Utilice un frasco de vidrio con tapa sellable.
- Agregue todos los ingredientes al frasco.
- Selle y agite con fuerza para que todo se mezcle.
- Refrigere el frasco toda la noche, para que se vuelva espeso.
Al consumir:
- Vierta el contenido del frasco en la licuadora.
- Licúe hasta que quede sin grumos.
- Sirva y disfrute de inmediato.