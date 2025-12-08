5 beneficios del licuado de frambuesa con avena: Recomendado para personas con el colesterol alto. Crédito: Getty Images

Los batidos se han convertido en una tendencia que llegó para quedarse en el mundo del cuidado personal y los hábitos saludables. Estas bebidas mezclan varias frutas, granos y cereales, todo de origen natural, con el propósito de aprovechar y potenciar los beneficios de cada uno para el cuerpo.

Así las cosas, entre tantas recetas que abundan en internet, hay una que particularmente ha ganado adeptos por su facilidad de preparación, sabor agradable y grandes beneficios que la hacen un complemento ideal para cualquier rutina. Se trata del batido de frambuesas y avena.

A continuación le contamos cinco beneficios que brinda este delicioso batido que, sin duda, puede encontrar un buen espacio en cualquier plan dietético.

Beneficios del licuado de frambuesas y avena

Entre los cinco beneficios principales del batido de frambuesas y avena, de acuerdo con sitios especializados en salud y nutrición, se encuentran los siguientes:

Produce efecto saciante y ayuda a controlar el peso: la avena tiene el efecto de darle sustancia al batido, lo que ayuda a mantenerse lleno por más tiempo y así controlar el apetito desaforado. En ese sentido, promueve el control y la pérdida de peso. Ayuda a la salud digestiva: es una preparación rica en fibra, esto apoya la formación de un microbioma intestinal saludable, facilitando la digestión y ayudando en la eliminación. Equilibrio del azúcar en la sangre: esta receta tiene el potencial de balancear el azúcar en la sangre, gracias en parte a su contenido en fibra. Otros ingredientes pueden potenciar el efecto como la manteca o crema de almendras y las semillas de chía. Protección ósea y cardiovascular: su contenido en omega 3, grasas saludables y minerales (como calcio y magnesio) benefician directamente la buena salud del corazón y también fortalecen los huesos. Antioxidante y desinflamante: las frambuesas con conocidas por su riqueza en antioxidantes y poseen, además, propiedades antiinflamatorias que favorecen la salud del hígado.

¿Cómo se prepara el batido de frambuesas y avena?

Siguiendo la receta elaborada por el portal especializado Natural Nutrition, podrá preparar un delicioso batido, de la siguiente manera:

Ingredientes

Taza y media de leche descremada o de origen vegetal.

Media taza de frambuesas.

2 cucharadas de en hojuelas.

1 cucharada de manteca o crema de almendras.

1 cucharada de semillas de chía.

1 cucharadita de extracto de vainilla.

1 cucharada de zumo de limón.

Ralladura de un limón pequeño.

Cucharadita y media de semilla de amapola.

Una pizca de Stevia en polvo.

Preparación

Por la noche:

Utilice un frasco de vidrio con tapa sellable.

Agregue todos los ingredientes al frasco.

Selle y agite con fuerza para que todo se mezcle.

Refrigere el frasco toda la noche, para que se vuelva espeso.

Al consumir: