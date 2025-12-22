3 mitos del ejercicio que pueden sabotear los propósitos de Año Nuevo

Con la llegada de un nuevo año, miles de personas en Colombia se proponen mejorar su salud, bajar de peso o iniciar una rutina de ejercicio. Sin embargo, esto no es una simple tendencia; durante los últimos años se ha convertido en una actividad importante para los colombianos.

De hecho, el país se ha consolidado como el cuarto mercado fitness más relevante de Latinoamérica, con más de dos millones de personas que entrenan de forma regular en gimnasios y centros deportivos, según la Health & Fitness Association (HFA).

El amor e interés por la actividad física también se ha visto en los hábitos y costumbres de cientos de ciudadanos en toda la región. Estudios de la HFA señalan que el 61 % de los consumidores en ciudades latinoamericanas hace ejercicio al menos dos veces por semana y el 78% lo practica varias veces al mes, con una marcada preferencia por gimnasios y espacios especializados.

Sin embargo, al momento de convertir estos propósitos en una realidad, muchas personas se encuentran con obstáculos o incluso mitos que evitan que logren cumplir con sus metas. Estos mitos son claves para desmontarlos y así lograr construir los hábitos que lo pueden llevar a conseguir el estilo de vida que quiere.

¿Cuáles son los mitos que impiden que las personas cumplan sus metas?

Uno de los errores más comunes es asociar la salud exclusivamente con el número que marca la báscula. El peso corporal, por sí solo, no refleja el estado real de bienestar. Factores como la composición corporal, la masa muscular, la movilidad, el nivel de energía y los hábitos alimenticios tienen un impacto mucho mayor.

Especialistas recomiendan priorizar objetivos a largo plazo, como ganar fuerza, mejorar la resistencia, reducir el estrés y mantener una alimentación balanceada, en lugar de enfocarse únicamente en la pérdida de kilos.

El otro mito tiene que ver con el cardio. Muchos creen que hacer solo cardio es suficiente para estar en forma.

Si bien el ejercicio cardiovascular aporta beneficios comprobados para el corazón y el metabolismo, no cubre todas las necesidades del cuerpo. El entrenamiento de fuerza cumple un papel fundamental en la conservación de la masa muscular, la prevención de lesiones y el mantenimiento de un metabolismo activo, especialmente a medida que avanza la edad.

Una rutina equilibrada combina ambos tipos de ejercicio y se adapta a las capacidades y objetivos de cada persona, evitando extremos que puedan afectar la salud.

¿Realmente hay que entrenar todos los días?

Otro error frecuente es pensar que entrenar sin pausas acelera los resultados. En realidad, el descanso es una parte esencial del proceso. Durante la recuperación, el cuerpo se adapta al esfuerzo, repara tejidos y fortalece los músculos.

Entrenar de forma continua, sin respetar los tiempos de recuperación, puede aumentar el riesgo de lesiones, generar fatiga crónica y disminuir el rendimiento físico.

¿Cómo crear hábitos saludables?

En Colombia, donde existen más de 200 centros de acondicionamiento físico distribuidos en 26 departamentos y 52 ciudades, el acceso al ejercicio es cada vez mayor. No obstante, especialistas coinciden en que el verdadero desafío no es solo empezar, sino hacerlo con información clara y expectativas realistas.

“En Smart Fit queremos acompañar a las personas en su proceso de transformación, brindando espacios accesibles, seguros y con asesoría profesional. Lo más importante no es cuánto peso se pierde, sino cómo se gana salud y calidad de vida”, explica Camilo Sarasti, CEO de Smart Fit Colombia, Panamá y Costa Rica.

Desmontar estos mitos puede marcar la diferencia entre abandonar un propósito en pocas semanas o convertir el ejercicio en un hábito sostenible que impacte positivamente la calidad de vida durante todo el año.