¿Qué engorda más el buñuelo o la natilla? IA revela la cantidad exacta por la que puede subir de peso

En diciembre, la comida en Colombia se vuelve un pretexto para el reencuentro y la cercanía. Puesto que, preparar y compartir alimentos durante estos días decembrinos, despierta recuerdos, risas y conversaciones que refuerzan el vínculo entre quienes se sientan a la mesa. Incluso, desde una visión de tradición se ha dicho que no se trata solo de alimentarse, sino de convivir y cerrar el año en armonía.

Los platos más tradicionales que se comparten en familia en Colombia son los buñuelos, los tamales y la natilla, no obstante, en diferentes partes del país, dependiendo a la cultura, resaltan otros alimentos como son los pasteles de yuca.

Qué engorda más: ¿el buñuelo o la natilla?

El buñuelo y la natilla son infaltables en las celebraciones de diciembre, especialmente en las novenas, por lo que son los dos platos más emblemáticos del mes. Aunque resultan muy apetecidos, estos productos comparten ingredientes que aportan altos niveles de energía, como azúcares y grasas.

Cabe aclarar que el buñuelo y la natilla tienen composiciones nutricionales totalmente diferentes, lo que influye en su valor calórico. Un buñuelo, que se frita en aceite, es más alto en grasas y calorías. En promedio, un buñuelo puede llegar a contener alrededor de 150 a 200 calorías, con una cantidad significativa de grasas saturadas debido al que utilice aceite.

Por su parte, y de acuerdo con estimaciones nutricionales procesadas con apoyo de inteligencia artificial, el buñuelo tiene un mayor aporte calórico que la natilla, principalmente por su proceso de fritura. Un buñuelo de tamaño medio aporta entre 180 y 220 calorías, mientras que una porción estándar de natilla (100 gramos) contiene entre 120 y 150 calorías, dependiendo de la receta y la cantidad de azúcar utilizada.

La IA también calculó el impacto potencial en el peso si estos alimentos se consumen a diario durante las fiestas. Comer un buñuelo adicional cada día durante una semana podría generar un excedente de cerca de 1.400 calorías, lo que equivale aproximadamente a 200 gramos de aumento de peso, si no se compensa con actividad física. En el caso de la natilla, el consumo diario de una porción durante siete días representaría alrededor de 1.000 calorías extra, con un impacto menor, pero acumulativo.

Especialistas consultados coinciden en que el consumo ocasional no representa un problema de salud. La recomendación es moderar las porciones, alternar con alimentos más ligeros y mantener algo de actividad física durante la temporada decembrina. Así, es posible disfrutar de las tradiciones navideñas sin excesos que afecten el bienestar.

Alimentos saludables para consumir en Navidad

En balance, aunque el buñuelo tiene un mayor impacto calórico que la natilla, ninguno de los dos representa un problema por sí solo si se consumen con moderación. El verdadero riesgo está en los excesos repetidos durante varios días, una práctica común en la temporada decembrina. Por eso, más que eliminar estos alimentos tradicionales, los expertos recomiendan regular las porciones y mantener hábitos activos incluso en Navidad.

Para equilibrar la alimentación durante las fiestas, es clave acompañar los platos típicos con opciones más saludables. Incluir ensalada de frutas frescas, proteínas magras como pavo o pollo al horno y verduras al vapor o asadas ayuda a reducir el impacto calórico total, mejora la digestión y permite disfrutar de las tradiciones sin afectar el bienestar. Así, es posible vivir la Navidad con sabor, pero también con conciencia.