En temporada navideña, Palmira se destaca con la inauguración de dos complejos deportivos

Palmira sigue avanzando en su proceso de transformación urbana. En la comuna 3, los barrios La Emilia y El Prado ya cuentan con nuevos complejos deportivos y culturales, obras que fueron culminadas y entregadas como parte de la apuesta por modernizar espacios públicos y fortalecer la calidad de vida de la comunidad.

Estos complejos se consolidan como puntos de encuentro seguros, pensados para la recreación, el deporte, la cultura y la convivencia ciudadana, además de aportar al embellecimiento urbano y a la dinamización económica de sus entornos.

Complejo Deportivo y Cultural del barrio La Emilia

El escenario cuenta con una infraestructura diseñada para el disfrute de todas las edades. Entre sus principales características se destacan 1.670 metros cuadrados de senderos peatonales, 455 m² de áreas en caucho, 1.730 m² de zonas verdes y jardines, además de juegos infantiles, dos canchas múltiples, una cancha sintética, 152 metros de pista de trote y juegos biosaludables.

Complejo Deportivo y Cultural del barrio El Prado

Por su parte, El Prado recibió una intervención de mayor escala, con 2.100 m² de senderos peatonales en adoquín, 600 m² de área en caucho, 6.500 m² de zonas verdes y jardines, dos canchas múltiples, pista de skate, zona de juegos infantiles, gimnasio biosaludable, 560 m² de pista de trote y locales comerciales. Además, se instalaron estructuras metálicas que incluyen un nuevo paradero de transporte público, mejorando la movilidad del sector.

Con la apertura de La Emilia y El Prado, ya son tres complejos deportivos y culturales en funcionamiento en Palmira, sumándose el del barrio La Palmirana. En los próximos días se espera la entrega de nuevas obras en Villa del Rosario, Llanogrande, El Paraíso y el corregimiento de Guanabanal, ampliando la red de escenarios públicos en la ciudad.

Durante la temporada navideña, estos complejos adquieren un atractivo adicional gracias a la iluminación ornamental, convirtiéndose en lugares de encuentro familiar y comunitario, que refuerzan el sentido de pertenencia y el disfrute del espacio público.