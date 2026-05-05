‘Los Espartanos’: responsables de hurtos a tractocamiones que ingresaban y salían de Buenaventura

En los barrios Sociedad Portuaria, Obrero y Lleras del Distrito de Buenaventura, en el Valle del Cauca, fueron capturados cinco hombres, quienes habrían cometido ocho casos de hurto, actividad delictiva sistemática que llevaba más de seis años, impactando negativamente el patrimonio económico y el comercio exterior.

Los delincuentes seleccionaban cargas de alto valor destinadas a exportación, como café, maíz y azúcar, además de cometer hurtos de accesorios de vehículos y pertenencias de los conductores, generando zozobra en el gremio transportador.

La investigación se inició el 19 de noviembre de 2025, y priorizada desde enero de este año, debido a las constantes quejas del gremio de transportadores y la creciente preocupación del Ministerio de Transporte frente a la seguridad en las vías de acceso a los puertos de Buenaventura.

Entre los capturados figura alias “Nigga” quien sería el líder de la estructura en ese sector, la cual obtenía ganancias ilícitas que, en algunos casos, alcanzaban hasta 100 y 200 millones de pesos en un solo día; registra anotaciones judiciales, por delitos como fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, así como lesiones personales.