Palmira recibe nuevamente al Torneo Nacional de Fútbol Femenino

Palmira se convertirá desde este 14 y hasta el 20 de diciembre en la capital del fútbol femenino formativo, cuando más de 90 equipos de distintas regiones aterricen en la ciudad para disputar la XVII edición del Torneo Nacional de Fútbol Femenino, uno de los eventos más importantes para el desarrollo del talento juvenil en Colombia.

El campeonato reunirá a cerca de 2.000 deportistas, distribuidas en las categorías Sub-9, Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Libre, lo que garantiza un ritmo competitivo frenético: alrededor de 50 partidos diarios en siete días de programación.

La acción se vivirá en varios escenarios que ya están listos para la exigencia del certamen. La Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez será el epicentro, acompañada por la sede Envigado Palmira, los polideportivos de El Prado y Sesquicentenario, además de las canchas del Colegio Politécnico y Bahía Sport, que recibirán simultáneamente las jornadas clasificatorias.

Uno de los eventos especiales será el Duelo de Porteras, programado para el 18 de diciembre, donde más de 150 arqueras participarán en una jornada técnica diseñada para medir reflejos, precisión y capacidad competitiva en una posición que gana protagonismo dentro del fútbol femenino nacional.

Las finales están previstas para el estadio Francisco Rivera Escobar, escenario que tradicionalmente cierra el torneo y que volverá a ser el punto de encuentro para conocer a las nuevas campeonas del fútbol base en Colombia.